Turska i Češka opredijeljene za produbljivanje ekonomske saradnje Turski ministar trgovine Omer Bolat poželio dobrodošlicu češkom premijeru Andreju Babišu na 36. samitu lidera NATO-a

Turska i Češka opredijeljene su za jačanje ekonomske saradnje, posebno u oblasti trgovine, investicija, industrije, tehnologije i odbrambene industrije, rekao je u utorak turski ministar trgovine Omer Bolat, izrazivši dobrodošlicu češkom premijeru Andreju Babišu na 36. samitu lidera NATO-a u Ankari.

“Nastavljamo našu snažnu volju za povećanjem obima trgovine između Turske i Češke te daljim unapređenjem naše ekonomske saradnje, posebno u investicijama, industriji, tehnologiji i odbrambenoj industriji, na osnovu uzajamne koristi“, rekao je Bolat.

Dodao je da će Turska, sa svojom snažnom ekonomijom, strateškim položajem i aktivnom trgovinskom diplomatijom, nastaviti doprinositi razvoju saradnje među saveznicima.

Bolat je izrazio nadu da će samit donijeti pozitivne rezultate za dvije zemlje, Savez i regiju.

Samit u Ankari okuplja lidere 32-članog Saveza, kao i ključne partnere, radi razgovora o evropskim odbrambenim kapacitetima, ciljevima Saveza u pogledu izdvajanja za odbranu, vojnoj modernizaciji i nastavku podrške Ukrajini.

Sastanak u Ankari predstavlja drugi samit NATO-a čiji je domaćin Turska, nakon samita u Istanbulu 2004. godine. Skup također pruža platformu za bilateralne sastanke između Turske i savezničkih zemalja o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.