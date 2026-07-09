Tursko Ministarstvo odbrane objavilo je da će kompleks okupiti ministarstvo, Generalštab i komande snaga pod jednim krovom

Turska gradi vojni megakompleks: Novi štab bit će tri puta veći od Pentagona Tursko Ministarstvo odbrane objavilo je da će kompleks okupiti ministarstvo, Generalštab i komande snaga pod jednim krovom

Zajednički štab "Ay Yildiz" u Turskoj, koji je trenutno u izgradnji u Ankari, prostirat će se na 12 miliona kvadratnih metara, a u njemu će se nalaziti Ministarstvo nacionalne odbrane, Generalštab i komande oružanih snaga, saopćilo je Ministarstvo odbrane u četvrtak, javlja Anadolu.

Inspirisan polumjesecom i zvijezdom na turskoj zastavi, štab će se prostirati na površini ekvivalentnoj oko 1.680 fudbalskih terena, navodi se u saopćenju.

Projekat ima ukupnu građevinsku površinu od dva miliona kvadratnih metara, od čega je polovina već završena. Nakon završetka, kompleks će biti tri puta veći od Pentagona i četiri puta veći od sjedišta NATO-a, saopćilo je ministarstvo.

Lokacija će imati perimetralni zid dug 6,5 kilometara, pet konferencijskih dvorana ukupnog kapaciteta 3.200 ljudi, glavnu zgradu površine 10.000 kvadratnih metara, završenu za godinu dana, i šest zatvorenih parking objekata kapaciteta 6.400 vozila.

Projekat uključuje 19 miliona kubnih metara iskopa. Do završetka projekta, bit će utrošeno dva miliona kubnih metara betona, što je otprilike zapremina Keopsove piramide, i 125.000 tona čelika, što je 22 puta više čelika nego što je upotrijebljeno u Eiffelovom tornju.

Kompleks će uključivati ​​i 25 kilometara unutrašnjih puteva, dva miliona kvadratnih metara zelenih površina i milion biljaka i drveća na površini 1,5 puta većoj od londonskog Hyde Parka.

Objekat će imati 44.800 kilometara kablova, 168.000 rasvjetnih jedinica i kapacitet za 25.000 optičkih kablova, dodalo je Ministarstvo.