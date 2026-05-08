Turska demantovala tvrdnje da su "različite grupe dobile oružje i obuku za bespilotne letjelice u Turskoj" Centar za borbu protiv dezinformacija poručio da je riječ o kampanji blaćenja usmjerenoj na potkopavanje uloge Turske u očuvanju mira i podrške Palestini

Turski Centar za borbu protiv dezinformacija (DMM) objavio je da je neosnovana tvrdnja da su "različite grupe dobile oružje i obuku za bespilotne letjelice u Turskoj", javlja Anadolu.

U saopćenju objavljenom na DMM-ovom nalogu na društvenim mrežama, demantovali su tvrdnju, koja se pojavila u nekim medijima i na platformama društvenih mreža, da su "različite grupe dobile oružje i obuku za bespilotne letjelice u Turskoj".



"Sporni sadržaj predstavlja crnu propagandu usmjerenu na odlučan stav Turske u davanju prioriteta okruženju mira, stabilnosti i spokoja u regiji, za što se oduvijek zalagala."



"Ovakve objave, čiji se izvor jasno može identifikovati, nisu ništa više od uzaludnih pokušaja eskalacije tenzija u regiji, potkopavanja turske podrške pravednoj stvari Palestine i manipulisanja međunarodnim javnim mnjenjem. Snažno pozivamo javnost da ne vjeruje ovim lažnim tvrdnjama čiji je cilj obmanjivanje javnosti."