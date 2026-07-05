Ankara samit očekuje se da okupi svjetske lidere uz prikaz sve većeg diplomatskog značaja Turske i njene sve vidljivije uloge unutar saveza

Turska će prvi put nakon 22 godine biti domaćin NATO samita Ankara samit očekuje se da okupi svjetske lidere uz prikaz sve većeg diplomatskog značaja Turske i njene sve vidljivije uloge unutar saveza

Turska će naredne sedmice prvi put nakon 22 godine biti domaćin NATO samita, dovodeći svjetske lidere u Ankaru u trenutku produbljenih sigurnosnih izazova i promjena u raspodjeli tereta unutar saveza.

Nakon NATO Istanbulskog samita 2004. godine, koji je postao jedan od ključnih sastanaka u transformaciji saveza nakon Hladnog rata, Turska će ponovo ugostiti lidere NATO-a u onome što zvaničnici opisuju kao doba neizvjesnosti.

Trideset šesti NATO samit šefova država i vlada, koji će se održati u glavnom gradu Ankari, smatra se ključnim za budućnost saveza i širu globalnu sigurnosnu arhitekturu.

Samit u Ankari se očekuje da učini diplomatsku težinu Turske vidljivijom, služeći ne samo kao skup svjetskih lidera nego i kao platforma koja pokazuje sve veći utjecaj Ankare unutar NATO-a.

Očekuje se da će samit naglasiti doprinos Turske u vojnoj oblasti, odbrambenoj industriji, kapacitetima upravljanja krizama i diplomatiji na nivou lidera.

Raspodjela tereta bit će jedna od glavnih tačaka dnevnog reda samita.

Očekuje se da će se u Ankari okupiti lideri iz 32 NATO članice, uključujući predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, kao i ministri vanjskih poslova i odbrane.

Pored NATO članica, samitu će prisustvovati i indo-pacifički partneri Australija, Japan, Novi Zeland i Južna Koreja, čime će se sigurnosne agende euroatlantskog i indo-pacifičkog prostora naći za istim stolom.

- Forum odbrambene industrije -

NATO Samit Forum odbrambene industrije, koji se posljednjih godina održava kao važan prateći događaj, bit će održan u Ankari u okviru programa samita.

Također će biti održan sastanak na nivou ministara vanjskih poslova s partnerima Istanbulskog kooperacionog inicijativnog okvira. Inicijativa je pokrenuta na NATO Istanbulskom samitu 2004. godine i uključuje Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate.

Turska će ugostiti lidere 32 NATO članice, zajedno s pozvanim liderima, gotovo 100 ministara, visokih diplomata, predstavnike međunarodnih organizacija i hiljade stranih gostiju.

Gotovo 3.000 novinara, televizijskih ekipa, fotoreportera, predstavnika digitalnih medija i međunarodnih emitera iz cijelog svijeta podnijelo je zahtjev za akreditaciju za praćenje samita.

Biće raspoređeno ukupno 56.288 sigurnosnih službenika, uključujući 48.841 policajca i 7.447 pripadnika žandarmerije.

Pored toga, 639 osoba će vršiti 24-satni cyber nadzor radi borbe protiv cyber kriminala i sigurnosnih prijetnji.

Učesnici će koristiti aerodrom Esenboga u Ankari, vazduhoplovnu bazu Murted i nedavno obnovljeni objekat, bivšu vazduhoplovnu bazu Etimesgut, sada nazvanu jednostavno Aerodrom Ankara.

Nekoliko pratećih događaja bit će održano u okviru samita, uključujući NATO Parlamentarni samit u palati Dolmabahce u Istanbulu 28–29. juna, neformalni prijem za stalne predstavnike saveznika i ambasadore rezidentne u Ankari 6. jula, SAM-Chatham House radionicu 6. jula, panele pod nazivom NATO Ankara Summit Dialogues 7. jula, SETA-MSC događaj Allies at Ankara 7-8. jula i Transatlantski okrugli sto planera politika 7-8. jula.

- NATO samit Istanbul 2004: Prekretnica u transformaciji saveza -

Istanbul samit, 17. samit šefova država i vlada u 55-godišnjoj historiji NATO-a, smatra se važnom prekretnicom u procesu transformacije saveza.

Pored tadašnjih 26 NATO članica, samitu su prisustvovali šefovi država i vlada, ministri vanjskih poslova i odbrane, te civilni i vojni zvaničnici iz 20 partnerskih zemalja.

Sastanci na kojima je bilo zastupljeno 46 zemalja odigrali su važnu ulogu u oblikovanju međunarodne sigurnosne agende.

Istanbul samit je privukao pažnju zbog odluka o proširenju NATO uloge u Afganistanu, pružanju obuke iračkim sigurnosnim snagama i prijemu sedam novih članica, Bugarske, Estonije, Latvije, Litvanije, Rumunije, Slovačke i Slovenije, na njihov prvi NATO samit kao punopravnih saveznika.

Ovih sedam zemalja zvanično su postale članice 29. marta 2004. godine kao dio najvećeg talasa proširenja NATO-a nakon Hladnog rata.

Samit se sastojao od četiri glavna sastanka: Sjevernoatlantskog vijeća (NAC), NATO-Rusija vijeća, NATO-Ukrajinske komisije i Euroatlantskog partnerskog vijeća (EAPC).

Samit je okupio velike svjetske lidere u Istanbulu, uključujući tadašnjeg predsjednika SAD-a Georgea W. Busha, britanskog premijera Tonyja Blaira, francuskog predsjednika Jacquesa Chiraca, njemačkog kancelara Gerharda Schrodera, američkog ministra odbrane Donalda Rumsfelda, afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija, gruzijskog predsjednika Mikheila Saakashvilija, iračkog ministra vanjskih poslova Hoshyara Zebarija, italijanskog ministra vanjskih poslova Franco Frattinija i visoke predstavnike mnogih zemalja.

U okviru samita održan je i sastanak NATO-Rusija vijeća, ali predsjednik Rusije Vladimir Putin nije prisustvovao.

Sastanak je privukao manje pažnje nego što se očekivalo zbog Putinovog odsustva i nedostatka napretka u pitanjima povlačenja ruskih trupa iz Gruzije i Moldavije.

Tadašnji predsjednik Češke Vaclav Klaus također nije mogao prisustvovati zbog političke krize u svojoj zemlji, dok Albanija, Hrvatska i Makedonija, koje su težile članstvu u NATO-u, nisu dobile datume pristupanja.

Donesene su odluke o proširenju prisustva NATO-a u Afganistanu, okončanju operacije u Bosni i Hercegovini, pružanju obuke iračkim sigurnosnim snagama i jačanju operativnih kapaciteta saveza. Također je dogovoren početak novih partnerskih inicijativa.

Bivši predsjednik SAD Bush stigao je u Ankaru dan prije samita i razgovarao s turskim zvaničnicima. Na posljednji dan samita, u govoru na Univerzitetu Galatasaray, rekao je da se SAD protivi odvajanju Turske od Evrope umjetnim granicama.

- Izvanredne sigurnosne mjere -

Izvanredne sigurnosne mjere također su bile poduzete za samit 2004. godine. Istanbul je tokom događaja bio pod sigurnosnim kordonom, a prisustvovalo mu je oko 3.000 delegata i 3.500 predstavnika medija.

Zbog NATO samita, Veliki bazar je bio zatvoren za posjetioce u određenim periodima, dok je turska Pošta (PTT) pripremila posebne koverte i poštanski materijal s prigodnim datumskim pečatom.

Tokom samita, važan razvoj koji je utjecao na međunarodnu javnost došao je iz Iraka.

Objavljeno je da je prijenos suvereniteta u Iraku na privremenu vladu ranije nego što je planirano saopćen svijetu dok su lideri zasjedali u Istanbulu.

Tako je, dok su NATO lideri raspravljali o budućim sigurnosnim politikama u Istanbulu, jedan od najvažnijih događaja u svjetskoj politici odvijao se istovremeno.

NATO Istanbul samit 2004. godine ušao je u historiju kao jedan od najvažnijih samita u historiji NATO-a u smislu donesenih odluka, međunarodnog učešća i utjecaja na sigurnosne politike.