Zajednički generalštab „Ay Yildiz“ (Polumjesec i zvijezda), dizajniran da pod jednim krovom okupi najviše odbrambene institucije zemlje, ugostit će gostujuće ministre odbrane i visoke zvaničnike NATO-a

Turska će na samitu NATO-a u Ankari predstaviti vojni centar nove generacije Zajednički generalštab „Ay Yildiz“ (Polumjesec i zvijezda), dizajniran da pod jednim krovom okupi najviše odbrambene institucije zemlje, ugostit će gostujuće ministre odbrane i visoke zvaničnike NATO-a

Turska će tokom samita NATO-a koji se održava sljedeće sedmice u Ankari predstaviti svoj novi vojni centar nove generacije, Zajednički generalštab „Ay Yildiz“ (Polumjesec i zvijezda), dizajniran za centralizaciju odbrambenog rukovodstva zemlje, javlja Anadolu.

Temelji ovog generalštaba položeni su 30. augusta 2021. godine uz učešće predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, a veći dio grubih građevinskih radova sada je završen.

Zajednički generalštab „Ay Yildiz“ konsolidovat će komandnu strukturu Oružanih snaga Turske u jednom kompleksu, okupljajući Ministarstvo nacionalne odbrane, Generalštab i komande kopnenih, pomorskih i zračnih snaga na jednoj lokaciji, istovremeno dajući strateški doprinos zajedničkim operacijama i komandnim sposobnostima.

Inspirisan polumjesecom i zvijezdom s turske zastave, kompleks je dizajniran da na najvišem nivou zadovolji kako trenutne tako i buduće potrebe turske vojske, zahvaljujući svojoj prepoznatljivoj arhitekturi, konceptu pametne zgrade, ekološki prihvatljivoj strukturi i naprednoj tehnološkoj infrastrukturi.

Opremljen najsavremenijim tehnologijama, u rasponu od kibernetičke sigurnosti i balističke zaštite do mjera protiv hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih (HBRN) prijetnji, kao i naprednim inženjerskim rješenjima, očekuje se da će ovaj projekat postati jedan od modela vojnih generalštabova u svijetu. Njegova sigurnosna arhitektura dodatno je ojačana mjerama usklađenim s konceptom „Čelične kupole“.

Generalštab „Ay Yildiz“ služit će kao strateško čvorište koje jača institucionalnu integraciju Ministarstva nacionalne odbrane, unapređuje zajedničke operativne sposobnosti turske vojske i utjelovljuje odbrambenu viziju Turske u okviru ciljeva „Stoljeća Turske“.

Generalštab, koji je nedavno otvorio svoja vrata članovima medija tokom sedmičnog brifinga za novinare Ministarstva nacionalne odbrane, ugostit će svoj prvi zvanični događaj u sklopu Samita šefova država i vlada NATO-a koji će se održati u Ankari 7. i 8. jula.

Kao dio samita, u Generalštabu „Ay Yildiz“ bit će upriličen prijem u čast gostujućih ministara odbrane i visokih zvaničnika NATO-a. Planirano je da se prijem održi u sektoru kompleksa koji nosi naziv „Zvijezda“.