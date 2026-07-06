Samit NATO-a u Ankari, koji će okupili predstavnike više od 40 zemalja, naglasit će dvije decenije vojno-industrijskog uspjeha Turske i njenu centralnu ulogu u evropskoj sigurnosnoj arhitekturi, kazao je predsjednik Privredne komore Istanbula

Turska će na NATO samitu ugostiti lidere koji predstavljaju ekonomski blok vrijedan 70 biliona dolara Samit NATO-a u Ankari, koji će okupili predstavnike više od 40 zemalja, naglasit će dvije decenije vojno-industrijskog uspjeha Turske i njenu centralnu ulogu u evropskoj sigurnosnoj arhitekturi, kazao je predsjednik Privredne komore Istanbula

Predstavnici više od 40 zemalja koje predstavljaju kombinovani ekonomski učinak od 70 biliona dolara (oko 61 bilion eura) okupit će se na predstojećem NATO samitu u Ankari, naglašavajući novouspostavljenu centralnu ulogu Turske u široj evropskoj sigurnosnoj i ekonomskoj arhitekturi, rekao je za agenciju Anadolu predsjednik Privredne komore Istanbula (ITO).

Šekib Avdagić rekao je da će dugo očekivani samit, koji će se održati u utorak i srijedu, dovesti svjetske lidere u Tursku.

Avdagić je rekao da je rastući globalni ugled Turske uveliko posljedica napretka njene domaće odbrambene industrije u protekle dvije decenije, što će biti predstavljeno tokom jednog od glavnih događaja šireg okupljanja, NATO-ovog Foruma odbrambene industrije (NSDIF26), koji će početi prvog dana samita.

"NATO-ov vodeći događaj u transatlantskoj odbrambenoj proizvodnji, investicijama i inovacijama je važan za Tursku", rekao je.

Avdagić je rekao da odbrambeni forum stavlja rastući ekosistem odbrambene industrije Turske u središte globalne vojne saradnje, napominjući da je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao da oko 3.000 turskih odbrambenih firmi posluje širom saveza.

Rekao je da su ključni doprinosi Teknoparka Istanbul, osnovanog u partnerstvu s Turskom agencijom za odbrambenu industriju (SSB) 2010. godine, potaknuli naprednu odbrambenu i tehnološku proizvodnju zemlje.

"Stotine istraživačko-razvojnih (R&D) firmi i hiljade inženjera grade sadašnjost i budućnost turske odbrambene industrije u ovom tehnoparku, a mi ćemo nastaviti podržavati svaku kariku u lancu odbrambene industrije", dodao je.