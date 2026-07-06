Turska će na NATO samitu ugostiti lidere koji predstavljaju ekonomski blok vrijedan 70 biliona dolara

Gökhan Yıldız
06. juli 2026.•Ažuriranje: 06. juli 2026.
Predstavnici više od 40 zemalja koje predstavljaju kombinovani ekonomski učinak od 70 biliona dolara (oko 61 bilion eura) okupit će se na predstojećem NATO samitu u Ankari, naglašavajući novouspostavljenu centralnu ulogu Turske u široj evropskoj sigurnosnoj i ekonomskoj arhitekturi, rekao je za agenciju Anadolu predsjednik Privredne komore Istanbula (ITO).
Šekib Avdagić rekao je da će dugo očekivani samit, koji će se održati u utorak i srijedu, dovesti svjetske lidere u Tursku.
Avdagić je rekao da je rastući globalni ugled Turske uveliko posljedica napretka njene domaće odbrambene industrije u protekle dvije decenije, što će biti predstavljeno tokom jednog od glavnih događaja šireg okupljanja, NATO-ovog Foruma odbrambene industrije (NSDIF26), koji će početi prvog dana samita.
"NATO-ov vodeći događaj u transatlantskoj odbrambenoj proizvodnji, investicijama i inovacijama je važan za Tursku", rekao je.
Avdagić je rekao da odbrambeni forum stavlja rastući ekosistem odbrambene industrije Turske u središte globalne vojne saradnje, napominjući da je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao da oko 3.000 turskih odbrambenih firmi posluje širom saveza.
Rekao je da su ključni doprinosi Teknoparka Istanbul, osnovanog u partnerstvu s Turskom agencijom za odbrambenu industriju (SSB) 2010. godine, potaknuli naprednu odbrambenu i tehnološku proizvodnju zemlje.
"Stotine istraživačko-razvojnih (R&D) firmi i hiljade inženjera grade sadašnjost i budućnost turske odbrambene industrije u ovom tehnoparku, a mi ćemo nastaviti podržavati svaku kariku u lancu odbrambene industrije", dodao je.