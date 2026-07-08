Dat ću mu malo upozorenje. Večeras ćemo ga snažno napasti, rekao je američki predsjednik

Trump najvio da će SAD vjerovatno ponovo snažno napasti Iran u srijedu navečer Dat ću mu malo upozorenje. Večeras ćemo ga snažno napasti, rekao je američki predsjednik

Sjedinjene Američke Države će vjerovatno ponovo napasti Iran u srijedu navečer, upozorio je predsjednik Donald Trump, nakon američkih napada na Iran uslijed napada na brodove u Hormuškom moreuzu.

“Sinoć smo ih veoma snažno pogodili, veoma, veoma snažno. Vjerovatno ćemo ih ponovo snažno pogoditi večeras. Dat ću mu malo upozorenje. Večeras ćemo ga snažno napasti“, rekao je Trump na sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama samita NATO-a u Ankari.

Ranije je Trump izjavio da je memorandum o razumijevanju potpisan s Iranom radi okončanja sukoba završen.

“To je za mene veoma zanimljivo pitanje. Mislim da je završeno“, rekao je Trump odgovarajući na pitanje da li je memorandum o razumijevanju mrtav.