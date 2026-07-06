Predsjednici SAD-a i Turske će razgovarati u Ankari o odbrani, trgovini, investicijama i regionalnim pitanjima, kaže direktorica za komunikacije

Trump će zvanično posjetiti Tursku 7. jula Predsjednici SAD-a i Turske će razgovarati u Ankari o odbrani, trgovini, investicijama i regionalnim pitanjima, kaže direktorica za komunikacije

Američki predsjednik Donald Trump će zvanično posjetiti Tursku 7. jula na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, rekao je u ponedjeljak direktor za komunikacije Turske Burhanettin Duran.

U izjavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, Duran je rekao da će Erdogan i Trump u Ankari razgovarati o bilateralnim odnosima između "dva bliska saveznika i strateška partnera".

Razgovori će preispitati odnose Turske i SAD-a "u svim dimenzijama, uključujući odbranu, trgovinu i investicije", i razmotriti korake koji bi se mogli poduzeti za produbljivanje postojeće saradnje, rekao je Duran.

Očekuje se da će dvojica lidera također razmijeniti mišljenja o regionalnim i globalnim dešavanjima, dodao je.