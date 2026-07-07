Transatlantska saradnja u odbrambenoj industriji u središtu pažnje tokom dijaloga samita NATO-a u Ankari Panel istakao interoperabilnost, zajedničku proizvodnju i otporne lance snabdijevanja među saveznicima

Stručnjaci i zvaničnici iz oblasti odbrambene industrije u utorak su pozvali na dublju transatlantsku saradnju, veću interoperabilnost i snažnija industrijska partnerstva među saveznicima NATO-a tokom panela održanog paralelno sa samitom Saveza u Ankari.

Rasprava o temi “Transatlantska saradnja u odbrambenoj industriji“ organizirana je u okviru Dijaloga samita NATO-a od strane Turskog atlantskog vijeća i Centra za istraživanje vanjske politike i sigurnosti, a domaćin je bilo Udruženje turskih industrijalaca i privrednika (TUSIAD).

“Više nije dovoljno reći da se savezničke snage mogu boriti zajedno. One sve više moraju biti opremljene, snabdjevene i podržane zajedno“, rekao je Fabrizio W. Luciolli, koji istražuje međunarodne sigurnosne organizacije u Centru za napredne odbrambene studije Ministarstva odbrane Italije.

Luciolli je naveo odbrambenu saradnju između Italije i Turske kao pozitivan primjer kako saveznici mogu kombinirati industrijsko znanje, finansiranje i tehnološke sposobnosti.

On je istakao da vlade moraju osigurati predvidive politike koje omogućavaju odbrambenim industrijama povećanje proizvodnih kapaciteta te rekao da NATO treba ostati centar koherentne saradnje među savezničkim industrijama.

“Ankara pokazuje uspjeh ovakvog načina rada“, rekao je.

Bugarski istraživač rizičnog kapitala Dimitar Dimitrov rekao je da bi zemlje koje graniče s Crnim morem trebale bolje integrirati satelitske snimke, pomorska sredstva, senzore i druge tehnologije kako bi ojačale kolektivnu odbranu.

“To znači da resursi koje osiguravaju Italija, Turska i Bugarska trebaju biti koordinirani i interoperabilni kako bismo, kada bude potrebno, mogli djelovati kao jedan tim“, rekao je.

Dimitrov je također naglasio potrebu za boljim povezivanjem civilne i vojne infrastrukture te rekao da budući sistemi umjetne inteligencije trebaju biti dizajnirani tako da podržavaju prekograničnu saradnju.

Pozvao je na bližu saradnju na nivou vlada između Turske i Bugarske, navodeći da bi otpornost i interoperabilnost ojačale evropsku odbranu.

Levent Gulcan, generalni direktor turskog proizvođača odbrambene opreme Yakupoglu (YDS), istakao je važnost vojne opreme dizajnirane za različita operativna okruženja.

“Turska vojska djeluje u različitim klimatskim uslovima i na različitim terenima, zbog čega se industrija mora stalno prilagođavati, inovirati i unapređivati svoje proizvode“, rekao je.

Gulcan je dodao da saradnja među dobavljačima iz različitih zemalja NATO-a omogućava saveznicima da imaju koristi od operativnog iskustva i tehnološke stručnosti jedni drugih.