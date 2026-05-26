Sukob frakcija u turskom opozicionom CHP-u nakon što je sud vratio Kilicdaroglua na mjesto predsjednika

Najveća turska opoziciona Republikanska narodna partija (CHP) prolazi kroz nezapamćenu unutarstranačku krizu nakon što je turski sud u maju 2026. godine proglasio pravno nevažećim stranački kongres iz novembra 2023, na kojem je Ozgur Ozel pobijedio dugogodišnjeg predsjednika stranke Kemala Kilicdaroglua. Poništavanjem kongrsa sud je formalno vratio Kilicdaroglua na mjesto legalnog predsjednika glavne opozicione stranke u Turskoj, piše Anadolu.

Presuda, kojom je proglašen nevažećim kongres koji je doveo Ozela na vlast u novembru 2023. godine, pokrenula je žestoku borbu između rivalskih frakcija unutar CHP-a, pri čemu oba tabora optužuju jedan drugog za podrivanje unutarstranačke demokratije, narušavanje jedinstva opozicije i pokušaj preuzimanja kontrole nad strankom nelegitimnim sredstvima.

Sud je proglasio kongres iz 2023. godine pravno nevažećim prema principu „apsolutne ništavnosti“, čime je automatski vraćena administracija iz perioda prije kongresa na čelu s Kilicdarogluom, koja će upravljati strankom dok se ne organizuje novi kongres.

Ova odluka je praktično ponovo otvorila bitku za liderstvo koja je podijelila CHP otkako je Ozel pobijedio Kilicdaroglua prije skoro tri godine.

- Kilicdarogluov tabor optužuje Ozelove saveznike za manipulaciju kongresom -

Ličnosti bliske Kilicdarogluu tvrde da je sudska presuda potvrdila dugogodišnje optužbe da je kongres iz 2023. godine bio oblikovan nezakonitim političkim manevrima i neregularnim praksama s delegatima.

Delegati i bivši gradonačelnik Hataya Lutfu Savas, koji su podnijeli tužbe tražeći poništenje kongresa, naveli su kupovinu glasova, političko cjenkanje, pritisak na delegate i proceduralne povrede tokom utrke za liderstvo.

Pristalice Kilicdaroglua tvrde da su pojedine stranačke ličnosti koristile opštinske resurse, politička obećanja i organizacioni uticaj kako bi osigurale podršku Ozelu unutar kongresne dvorane.

Prema riječima ličnosti bliskih Kilicdarogluu, sudska odluka je vratila „pravni i politički legitimitet“ unutar CHP-a nakon onoga što opisuju kao nelegitiman prenos vodstva.

- Bivši zastupnici posjetili Kilicdaroglua -

Bivši zastupnik CHP-a Muslum Sari izjavio je da će se ovlašteni organi stranke sastati nakon Bajrama kako bi utvrdili mapu puta za narednu fazu procesa.

Sari je, zajedno sa zastupnicima CHP-a Mahirom Polatom, Huseyinom Yildizom, Barisom Bektasom, Sevdom Erdan Kilic i Mustafom Adiguzelom, posjetio Kilicdaroglua u njegovoj rezidenciji nakon sudske odluke.

Govoreći nakon sastanka, Sari je rekao da je Kilicdaroglu ražalošćen nedavnim dešavanjima unutar stranke.

„Stranka je u veoma devastiranom stanju, ono što se dogodilo je uistinu uznemirujuće. Prvi put u 103-godišnjoj historiji Republikanske narodne partije pojavio se ovakav incident“, rekao je Sari.

„Iako smo uložili maksimalne napore da spriječimo ovakav razvoj događaja, nažalost, nismo uspjeli. Dijalog sa administratorima u sjedištu stranke nije se mogao uspostaviti i, prvi put, zastupnici nisu mogli ući u zgradu stranke. Naša želja da pronađemo razuman put nije se ostvarila. Gospodin predsjednik je također izuzetno ražalošćen ovom slikom“, dodao je.

Sari je kazao da su ova dešavanja bolna, ali je ustvrdio da sada postoji politička i organizaciona nužnost da se krene naprijed u skladu sa sudskom odlukom.

„Inače, u narednom periodu će se sastati ovlašteni organi stranke, odrediti mapu puta i brzo krenuti naprijed u skladu s tom mapom puta“, rekao je.

„Naš prvi prioritet je sazivanje stranačke skupštine. Planiramo sazvati stranačku skupštinu nakon praznika. Evaluacija u vezi s ovim pitanjem je već urađena. Gospodin predsjednik će također doći u sjedište stranke nakon praznika“, dodao je.

Sari je naveo da će Kilicdaroglu privremeno pratiti i voditi proces iz svog ureda prije nego što se formalno vrati u sjedište CHP-a.

- Ozelove pristalice optužuju Kilicdarogluov tabor za odbijanje prihvatanja poraza -

U međuvremenu, pristalice Ozgura Ozela oštro su odbacile optužbe koje su iznijeli delegati CHP-a koji podržavaju Kilicdaroglua.

- Ozelov tabor gura ka brzom vanrednom kongresu -

Istovremeno, Ozel i njegovi saveznici insistiraju na tome da se vanredni kongres održi što je prije moguće u nastojanju da se kriza liderstva riješi novim glasanjem delegata.

Prema izvorima iz stranke, Ozel je telefonom razgovarao s Kilicdarogluom nakon sudske odluke i jasno stavio do znanja da neće odstupiti od zahtjeva za brzim kongresnim procesom.

„Želimo izbore što je prije moguće, želimo kongres“, rekao je Ozel, prema riječima ličnosti bliskih rukovodstvu stranke.

Pristalice Ozela tvrde da se kriza može riješiti samo novim glasanjem stranačkih delegata, a ne dugotrajnim pravnim i organizacionim sporovima.

Pritisak za rani vanredni kongres dodatno je pojačao tenzije između rivalskih tabora, pa se obje strane sada pripremaju za potencijalno odlučujući unutarstranački obračun oko budućeg liderstva CHP-a.

- Pozadina unutarstranačke borbe u CHP-u i optužbe -

Turski sud naložio je glavnoj opozicionoj Republikanskoj narodne partiji (CHP) da organizuje novi kongres nakon što je poništio glasanje za liderstvo stranke iz 2023. godine zbog optužbi o nepravilnostima.

Presuda je uslijedila nakon tužbi koje su podnijeli delegati CHP-a i bivši gradonačelnik Hataya Lutfu Savas, osporavajući legitimitet 38. redovnog kongresa stranke održanog u novembu 2023. godine, na kojem je Ozgur Ozel pobijedio dugogodišnjeg predsjednika Kemala Kilicdaroglua.

Prema odluci suda, kongres je proglašen pravno nevažećim pod principom „apsolutne ništavnosti“, što je pravna doktrina u turskom pravu koja se koristi za akte koji se smatraju suštinski nezakonitim ili proceduralno manjkavim.

Sud je naložio vraćanje administracije CHP-a iz perioda prije kongresa na privremenoj osnovi kako bi nadgledala pripreme za novi stranački kongres i izbore za rukovodstvo.

Ova odluka predstavlja veliki preokret za glavnu opozicionu stranku u Turskoj, koju je Ozel vodio otkako je smijenio Kilicdaroglua u unutarstranačkoj borbi za liderstvo prije skoro tri godine.

- Optužbe u vezi s kongresnim procesom -

U tužbama se navodi da su se tokom kongresnog procesa dogodile nepravilnosti, uključujući tvrdnje o kupovini glasova, nuđenju političkih usluga delegatima i proceduralnim povredama koje su uticale na integritet glasanja za liderstvo.

Tužitelji su tvrdili da su navodne povrede ugrozile legitimitet ishoda kongresa te su zatražili poništavanje izbora za liderstvo.

Zvaničnici CHP-a su više puta odbacili ove optužbe i podnijeli pravnu odbranu tokom sudskog postupka.

U međuvremenu, tužioci u Ankari pokrenuli su 2024. godine odvojenu istragu o optužbama za namještanje glasova povezanim s kongresnim procesom.

