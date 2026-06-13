Panel u Istanbulu obrađuje transatlantske odnose, evropsku sigurnost, stratešku autonomiju i ulogu Turske u NATO-u uoči samita 2026. u Ankari

Stručnjaci raspravljali o budućnosti NATO-a i strateškoj ulozi Turske uoči samita u Ankari Panel u Istanbulu obrađuje transatlantske odnose, evropsku sigurnost, stratešku autonomiju i ulogu Turske u NATO-u uoči samita 2026. u Ankari

Stručnjaci i bivši diplomati u subotu su u Istanbulu na panelu raspravljali o budućnosti NATO-a, evropskoj sigurnosnoj arhitekturi i strateškoj autonomiji Turske, uoči samita saveza 2026. koji je zakazan za 7-8. juli u Ankari.

Događaj pod nazivom "NATO 2026: Pogled iz Istanbula na putu ka samitu u Ankari" zajednički su organizovali Turski atlantski savjet i omladinski odjel Atlantske asocijacije za ugovor (YATA) Turska.

Uvodna obraćanja imali su predsjednik Turskog atlantskog savjeta Mehmet Fatih Ceylan i predsjednik YATA Turska Tuna Tanman.

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Ceylan je rekao da će samit u Ankari biti važan u smislu toga da li NATO može da se nosi s rastućim razlikama između SAD-a i evropskih saveznika.

Podsjetio je da je Istanbul bio domaćin NATO samita 2004. godine i rekao da je ključno pitanje pred samit u Ankari da li Ankara može pomoći da se ponovo povežu dvije strane Atlantika.

Dodao je da će uspjeh samita zavisiti od toga da li može ublažiti ili barem djelimično popraviti, kako je rekao, ozbiljan jaz između Washingtona i evropskih saveznika.

Ceylan je rekao da očekivanja od samita treba ostati realna, dodajući da se NATO suočava s jednom od najozbiljnijih unutrašnjih kriza u svojoj historiji.

Istakao je da se kriza ne može pripisati samo drugom mandatu američkog predsjednika Donalda Trumpa te da tenzije u transatlantskim odnosima imaju korijene još od ranih 2000-ih.

Ceylan je naveo povlačenje SAD-a iz Sporazuma o antibalističkim raketama, rat u Iraku 2003, sporove oko raspodjele tereta, povlačenje iz Afganistana, AUKUS i sve veći fokus Washingtona na Indo-Pacifik kao događaje koji su oblikovali današnju debatu unutar saveza.

Također je rekao da je rat Rusije protiv Ukrajine duboko potresao evropsku sigurnost i natjerao evropske zemlje da se suoče s nedostacima vlastitih odbrambenih kapaciteta.

Ceylan je dodao da napori Evrope da ojača svoju odbranu ne bi trebali isključiti NATO saveznike koji nisu članice EU-a, uključujući Tursku, Veliku Britaniju i Norvešku.

Naglasio je da Ankara ne smije biti isključena iz rasprava o evropskoj sigurnosti, ističući da je Turska ključni evropski akter iako nije članica EU-a.

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Tanman je rekao da razgovor o NATO-u 2026. znači i razgovor o budućnosti globalne sigurnosti, jer prijetnje više ne pripadaju samo tradicionalnim vojnim okvirima.

"Prva linija rata više nije uvijek granična linija", rekao je, navodeći sajber napade, energetsku infrastrukturu, vještačku inteligenciju, sigurnost hrane, migracije i klimatske promjene kao dio šire sigurnosne agende.

Dodao je da značaj samita u Ankari nadilazi diplomatski protokol, jer se NATO nalazi u jednom od najsloženijih strateških perioda od svog osnivanja.

Istakao je da uloga Turske u NATO-u nadilazi njene vojne kapacitete, navodeći njenu poziciju u Crnom moru, "Srednjem koridoru", južnom krilu saveza, Balkanu, Kavkazu i Bliskom istoku.

"Sigurnost Evrope ne može se posmatrati odvojeno od Crnog mora, a sigurnost Crnog mora ne može se posmatrati odvojeno od Turske", rekao je Tanman.

Nakon uvodnih govora održana su dva panela pod nazivima "Budućnost NATO-a i evropska sigurnosna arhitektura" i "NATO i strateška autonomija Turske".

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Na prvom panelu, Ayse Kucuk s Univerziteta Istanbul Gelisim rekla je da je sposobnost Evrope da se brani bez SAD-a i dalje ograničena, posebno zbog zavisnosti od Washingtona u nuklearnoj sigurnosti.

Navela je da rasprava o raspodjeli tereta unutar NATO-a nije nova i traje još od Hladnog rata, ali da sadašnje okolnosti snažnije guraju Evropu ka strateškoj autonomiji.

Serhat Guvenc s Univerziteta Kadir Has rekao je da su potezi Rusije od 2014. pomogli da NATO ponovo dobije ulogu vojnog saveza nakon godina traženja nove misije.

Dodao je da Rusija ostaje glavna prijetnja u strateškom pogledu NATO-a, dok se Kina tretira kao izazov. Također je rekao da su SAD same postale izvor neizvjesnosti zbog svoje nepredvidivosti.

Megan Gisclon iz Istanbul Policy Centra rekla je da Evropa sve više trpi pritisak da razvije održiviji sigurnosni pristup zasnovan na vlastitim kapacitetima, kako se strateški fokus SAD-a pomjera i kako postaje neizvjesnija njihova posvećenost Evropi.

Dodala je da pozivi evropskim zemljama da povećaju izdvajanja za odbranu i preuzmu veću odgovornost za vlastitu sigurnost nisu počeli s aktuelnom američkom administracijom, ali su postali hitniji u promjenjivim transatlantskim okolnostima.

Također je rekla da se jačanje evropskih odbrambenih kapaciteta treba posmatrati kao dio šireg traženja ravnoteže unutar NATO-a, dok saveznici pokušavaju da se prilagode promjenjivim prioritetima SAD-a uz očuvanje kohezije saveza.

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Na drugom panelu, Fahri Erenel s Univerziteta Istinye rekao je da će se samit u Ankari održati u vrijeme višestrukih kriza, opadajućeg povjerenja u političke sisteme i stalnih sukoba u više regiona.

Dodao je da će domaćinstvo samita u Turskoj imati geopolitičku važnost, ističući njenu ulogu u Crnom moru, ratu Rusije i Ukrajine, sigurnosti hrane i energije te regionalnoj diplomatiji.

Također je rekao da bi samit mogao biti prilika da se prikažu rastuće sposobnosti turske odbrambene industrije liderima NATO-a.

Emir Abbas Gurbuz, istraživač u Turskom atlantskom savjetu, rekao je da se debata unutar NATO-a pomjerila od zabrinutosti oko fragmentacije saveza ka neutralnijem konceptu strateške autonomije.

Dodao je da su zemlje poput Turske, Francuske i Velike Britanije historijski vodile vanjsku politiku zasnovanu na vlastitim nacionalnim interesima, dok su istovremeno ostajale u savezu.

Rekao je da je Turska posljednjih godina postala jedna od članica NATO-a najviše povezivanih sa strateškom autonomijom, navodeći njenu politiku tokom rata Rusije i Ukrajine.

Naveo je da je sposobnost Turske da podrži Ukrajinu, a istovremeno održava kanale komunikacije s Rusijom, pomogla da postane pouzdan akter za obje strane, te je dodao da je to ojačalo ulogu Ankare kao zemlje koja može održavati komunikacione kanale u kriznim vremenima.

Gurbuz je rekao da će samit u Ankari biti ključan zbog neizvjesnosti o tome šta će američka administracija tražiti od saveznika i kako će se upravljati tenzijama između Evrope i SAD-a.

Samit NATO-a 2026. biće održan u Ankari 7-8. jula.