Stručnjaci poručuju da krize otpada i vode zahtijevaju konkretne akcije na konferenciji COP31 u Turskoj Specijalisti pozivaju na mjerljive rezultate i jače obaveze koje povezuju klimu, vodu i održivost

Globalne krize otpada i vode dio su istog međusobno povezanog sistema, a klimatske obaveze koje se očekuju na COP31 u Antaliji ovog novembra moraju se pretvoriti u konkretne rezultate ako se ti izazovi žele riješiti, rekli su stručnjaci za Anadolu.

Govoreći za Anadolu, Lara van Druten, članica Savjetodavnog odbora Ujedinjenih nacija za nultu stopu otpada i izvršna direktorica holandske kompanije Waste Transformers, rekla je da su oblasti nultog otpada i vode duboko međusobno povezane.

Istakla je da su vodni sistemi ključni za proizvodne procese i da proizvodi na kraju postaju otpad koji se vraća u vodne sisteme kao zagađenje.

Smanjenje otpada i zagađenja, rekla je, stvorilo bi otpornije vodne sisteme.

Druten je naglasila da se na otpad ne treba gledati kao na problem pojedinačnog proizvoda, već kao dio šireg sistema.

Podsjetivši da se globalno oko 40 posto proizvedene hrane baca, dok jedna od 12 osoba gladuje, rekla je da je razmjer povezanog gubitka vode jednako značajan.

“Tih 40 posto hrane koja se baca, kada je bacimo, znači i da bacamo tri puta godišnje sadržaj Ženevskog jezera u vodi. To je jednostavno voda koja se baca i potpuno se gubi. Ako riješimo problem otpada, riješit ćemo i problem vode”, rekla je.

- Fokusirajmo se na zaista mjerljive rezultate

Druten je rekla da će nulti otpad po prvi put biti u centru jedne COP konferencije u svim svojim dimenzijama tokom sastanka u Turskoj, dodajući da su inkluzivnost i otpornost, primjenjive i na gradove i na prehrambene sisteme, među prioritetima COP31.

Rekla je da događaji koji prethode COP31, uključujući UN Sedmicu vode i Globalni forum o nultom otpadu, daju zamah za postizanje praktičnih rezultata.

“Bez obzira na to koliko je događaj fantastičan, bez obzira na to koliko su obećanja koja dajemo snažna i obećavajuća, bit ćemo ocijenjeni po jednoj stvari i samo po jednoj stvari, a to je akcija koju poduzimamo“, rekla je.

“Zato bih rekla na svim događajima, molim vas, fokusirajmo se na prelazak s razgovora na akciju, na zaista mjerljive rezultate koji čine razliku za ljude poput vas i mene”, dodala je.

- Kružni tok vode kao globalno zajedničko dobro

Henk Ovink, predsjednik Upravnog odbora Međunarodnog instituta za upravljanje vodama (IWMI) i izvršni direktor Globalne komisije za ekonomiju vode, rekao je da će voda i dalje postojati, ali da ljudske aktivnosti zajedno s klimatskim promjenama narušavaju sigurnost vode.

Ovink je naglasio važnost razumijevanja kako ljudsko ponašanje i klimatske promjene zajedno utiču na i iscrpljuju vodne sisteme.

“To je naš bankrot, a ne bankrot vode, ono što zapravo određuje našu budućnost”, rekao je.

Pozivajući se na nalaze komisije, Ovink je rekao da voda podržava ostvarenje ciljeva održivog razvoja te je istakao da vodne cikluse treba tretirati i upravljati njima kao globalnim zajedničkim dobrom.

“Voda je nešto što moramo dijeliti i uzeti u obzir u svemu što radimo. To je izazov, ali i prilika”, rekao je.

- Poziv da se obaveze o vodi prenesu s COP31 na UN konferenciju

Ovink je rekao da se očekuje da će Turska, kao i druge zemlje, biti pogođena sve češćim i ozbiljnijim ekstremnim vremenskim pojavama, pri čemu poplave i dugotrajne suše slabe sigurnost hrane i biodiverzitet.

Naglasio je da se veze između dezertifikacije, biodiverziteta i klime moraju tretirati kao ključno važne na COP samitima te da se pitanja vode moraju integrirati u sektore uključujući energiju, prehrambene sisteme, urbanizaciju, industriju i investicije.

Pozivajući učesnike COP31 da donesu obaveze vezane za vodu na konferenciju, Ovink je rekao da bi takve obaveze trebale biti prenesene kao rezultat na narednu UN konferenciju o vodi kako bi se pokazala alternativna rješenja.

“Ako stalno procjenjujemo rješenja koja nudimo u kontekstu naših prošlih obećanja, nećemo uspjeti. Dakle, nije dovoljno samo da ponovo promislimo šta možemo uraditi, moramo ponovo uraditi i promisliti kako validiramo i ocjenjujemo investicije i akcije koje trebamo poduzeti kako bismo krenuli ka budućnosti koja je pravednija, otpornija i održivija”, dodao je.