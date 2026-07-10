Analitičari ocjenjuju da je Ankara pokazala rastući značaj u okviru Saveza i evropske sigurnosti

Stručnjaci: Domaćinstvo NATO samita predstavlja diplomatski uspjeh Turske Analitičari ocjenjuju da je Ankara pokazala rastući značaj u okviru Saveza i evropske sigurnosti

Domaćinstvo Turske samitu NATO-a stručnjaci su ocijenili kao veliki diplomatski uspjeh.

Samit, na kojem su se okupili lideri 32 članice NATO-a, završen je potvrdom posvećenosti saveznika kolektivnoj odbrani, povećanju izdvajanja za odbranu, nastavku podrške Ukrajini i jačanju saradnje u oblasti odbrambene industrije.

Iako su se tokom samita ponovo pojavile političke razlike između pojedinih evropskih saveznika i američkog predsjednika Donalda Trumpa, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte ocijenio je da je skup pokazao da je Savez snažniji i ujedinjeniji nego ikada prije.

Osim formalnih rezultata samita, analitičari navode da je izbor Ankare za domaćina naglasio jedinstvenu poziciju Turske unutar NATO-a.

Peter Watkins, pridruženi saradnik londonskog think-tanka Chatham House, izjavio je za Anadolu da je Ankara uspješno pokazala svoj rastući značaj za evropsku sigurnost.

“Samit u Ankari bio je veliki uspjeh za Tursku“, rekao je Watkins, koji je i gostujući profesor na King's College London.

“Turska diplomatija je jasno odigrala ključnu ulogu u pripremi ovog samita, koji je zadržao zamah promjena koje je NATO morao napraviti u pogledu izdvajanja za odbranu, sposobnosti i drugih pitanja“, dodao je.

Prema Watkinsovim riječima, samit je pokazao širi doprinos Turske Savezu koji prevazilazi diplomatsku ulogu.

“Šire gledano, pokazao je važan i poseban doprinos koji Turska, uključujući svoje sposobne oružane snage i odbrambenu industriju, daje evropskoj sigurnosti“, kazao je.

Dodao je da je uloga Turske dodatno potvrđena strateškim partnerskim sporazumom potpisanim s Velikom Britanijom u Ankari 8. jula, koji predstavlja priznanje rastuće saradnje Ankare s evropskim saveznicima u oblasti odbrane i sigurnosti.

Turska je po mnogo čemu bila pravi domaćin

Sharon Hudson-Dean, viša saradnica američkog Centra za analizu evropske politike (Center for European Policy Analysis), kazala je da je Turska po mnogo čemu bila pravi domaćin za ovaj skup.

Istakla je da Turska zauzima strateški veoma važan položaj na južnoj granici NATO-a, dok istovremeno raspolaže jednom od najvećih i najsposobnijih vojski u Savezu.

“Turski vojno-industrijski kompleks je razvijen i predstavlja model za druge, dok se Turska nalazi u ključnom regionu na južnoj granici NATO-a“, rekla je Hudson-Dean.

Ona je također naglasila značaj političkog odnosa između turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i Trumpa u stvaranju konstruktivne atmosfere tokom samita.

“Poznato je da predsjednik Erdogan i predsjednik Trump imaju dobar odnos, što je omogućilo pozitivan početak američkog učešća“, kazala je.

Prema njenim riječima, mnoge centralne teme razgovora na samitu direktno su povezane s područjima u kojima Turska posjeduje značajno operativno iskustvo.

“Velika pitanja na dnevnom redu NATO-a na ovom samitu - brzo povećanje izdvajanja za odbranu, modernizacija i integracija odbrambenih sposobnosti, kao i sukob s Rusijom i situacija na Bliskom istoku - jesu pitanja za koja Turska ima mnogo vrijednog iskustva koje može podijeliti“, rekla je.

Hudson-Dean je ukazala i na nedavne izjave turskog ministra odbrane Yasara Gulera da Turska razmatra alternative ruskom sistemu protuzračne odbrane S-400.

“Gulerova izjava ove sedmice da će Turska tražiti druge opcije za protuzračnu odbranu, umjesto ruskog sistema kupljenog prije nekoliko godina, ali koji nikada nije korišten, otvara mogućnost bolje integracije s američkim i evropskim sistemima“, kazala je.

Savez se fokusira na provedbu dogovorenog

Stručnjaci su ocijenili da je Samit bio značajan i zato što je NATO prešao sa postavljanja političkih ciljeva na provedbu konkretnih vojnih sposobnosti.

U deklaraciji sa Samita saveznici su ponovo potvrdili čvrstu posvećenost članu 5 Vašingtonskog ugovora, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na cijeli Savez.

Također je potvrđen nastavak provedbe cilja o izdvajanju 5 posto za odbranu, dogovorenog na prošlogodišnjem samitu u Hagu.

Watkins je zaključke Samita opisao kao „realistične, održive i neophodne“.

“Zbog toga vjerujem da je Mark Rutte ostvario svoje ciljeve za ovaj samit“, dodao je Watkins.

Jedinstvo NATO-a dodatno ojačano

Watkins je kazao da najveća snaga NATO-a i dalje ostaje njegova kohezija.

“Težište NATO-a je njegova kohezija – zajedničke vrijednosti, interesi i decenije bliske saradnje između članica na različitim nivoima njihovih vlada i oružanih snaga“, rekao je.

Istakao je da su nesuglasice uvijek postojale unutar Saveza, ali da one ne bi trebale zasjeniti odluke koje se zajednički donose.

“Ne bismo trebali izvlačiti konačne zaključke iz onoga što se kaže na ovim događajima, već više gledati ono što odluče, i da li Savez ostaje na stabilnom kursu“, kazao je.

Hudson-Dean je također ocijenila da je samit premašio očekivanja kada je riječ o jedinstvu.

“NATO samit 2026. godine ostvario je mnoge ciljeve koje je Savez postavio, što se vidi u snažno formuliranoj završnoj deklaraciji: jasnom jedinstvu oko kolektivne odbrane, prijetnje koju Rusija predstavlja za Evropu, te posvećenosti većim izdvajanjima za odbranu i podršci Ukrajini“, rekla je.

Dodala je da je važno bilo i prisustvo Trumpa na svim planiranim sastancima, uključujući razgovore s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, što je ocijenila značajnim signalom za evropske saveznike.