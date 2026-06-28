Ekipe Pokrajinske specijalne uprave već 20 dana teškom mehanizacijom probijaju planinske puteve kako bi stočarima omogućile pristup visoravnima, a zbog rekordnih snježnih nanosa do sada je otvorena tek polovina planinskih ruta

Snijeg usred ljeta: U turskom Artvinu u junu čiste nanose više od pet metara Ekipe Pokrajinske specijalne uprave već 20 dana teškom mehanizacijom probijaju planinske puteve kako bi stočarima omogućile pristup visoravnima, a zbog rekordnih snježnih nanosa do sada je otvorena tek polovina planinskih ruta

Dok se veliki dio Evrope suočava s ekstremnim vrućinama, u turskoj pokrajini Artvin radnici i dalje uklanjaju snijeg s planinskih puteva, javlja Anadolu.



Na nadmorskoj visini od oko 2.500 metara, gdje snježni nanosi dosežu i više od pet metara, ekipe već sedmicama rade na otvaranju prilaza visoravnima kako bi stočari mogli sigurno stići do svojih ispaša.



Timovi iz Uprave za gradilišta Arhavi Pokrajinske specijalne uprave rade na otvaranju puteva do deset planinskih područja u okrugu Arhavi koristeći tešku mehanizaciju.

U nastojanju da se osigura da stočari mogu sigurno doći do planinskih područja, snježni nanosi koji u nekim područjima prelaze pet metara visine čiste se teškom mehanizacijom.

Radeći pod teškim uslovima u regiji sa nadmorskom visinom od približno 2.500 metara, timovi su otvorili puteve do deset od 20 planinskih područja.

Rukovodilac bagera Emin Kuru rekao je da je intenzitet snijega s kojim se susreo ove godine bio najizazovnija zima koju je vidio u posljednjih 15 godina.

Kuru je izjavio da na putevima na visoravni rade već otprilike 20 dana, rekavši: "Uspjeli smo otvoriti puteve samo na polovini od naših 20 visoravni u planinskim regijama. Uklanjanje snijega je vrlo teško. Na nekim mjestima je dubina snijega vrlo visoka. Imamo poteškoća s kretanjem naprijed s teškom mehanizacijom na usponima."

Naveo je da se prethodnih godina nije susreo sa sličnom situacijom.



"Prethodnih godina smo mogli otvoriti puteve do svih 20 visoravni za šest, sedam dana. Ove godine, uprkos radu od oko 20 dana, uspjeli smo otvoriti puteve samo na deset visoravni. Potrebno nam je najmanje još deset do 12 dana da završimo posao."

Rukovatelj teške mehanizacije Yakup Guney također je naglasio da rade danonoćno i da je otvaranje puteva na visoravni važno za one koji se bave stočarstvom.

Guney je izjavio da rade na putu Agara Plateau i da su 23 kilometra udaljeni od najbližeg naselja.

Guney je izjavio da će nakon visoravni Agara nastaviti rad na otvaranju puteva za saobraćaj prema visoravanima Gole, Noadit, Sirt i Orta.