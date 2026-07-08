Sirijski predsjednik sastao se s delegacijom američkog Kongresa i Trumpovim izaslanikom u Ankari

Mohammad Sio
08. juli 2026.•Ažuriranje: 08. juli 2026.
Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa sastao se u srijedu u turskoj prijestolnici Ankari s delegacijom američkih članova Kongresa i američkim izaslanikom za Siriju i Irak Tomom Barrackom, javlja Anadolu.
Sirijska arapska novinska agencija SANA objavila je da je na sastanku bio i sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani.
Agencija nije odmah otkrila detalje razgovora niti identificirala članove delegacije američkog Kongresa.
Sharaa je stigao u Ankaru na marginama samita NATO-a.
Turska je domaćin samita NATO-a u utorak i srijedu po drugi put nakon samita u Istanbulu 2004. godine, a skup se održava usred sve većih izazova s kojima se suočava savez i šire međunarodno sigurnosno okruženje.