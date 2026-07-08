Više detalja o sastanku nije odmah objavljeno

Sirijski predsjednik sastao se s delegacijom američkog Kongresa i Trumpovim izaslanikom u Ankari Više detalja o sastanku nije odmah objavljeno

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa sastao se u srijedu u turskoj prijestolnici Ankari s delegacijom američkih članova Kongresa i američkim izaslanikom za Siriju i Irak Tomom Barrackom, javlja Anadolu.

Sirijska arapska novinska agencija SANA objavila je da je na sastanku bio i sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani.

Agencija nije odmah otkrila detalje razgovora niti identificirala članove delegacije američkog Kongresa.

Sharaa je stigao u Ankaru na marginama samita NATO-a.

Turska je domaćin samita NATO-a u utorak i srijedu po drugi put nakon samita u Istanbulu 2004. godine, a skup se održava usred sve većih izazova s ​​kojima se suočava savez i šire međunarodno sigurnosno okruženje.