Nisu dostupni detalji sastanka, iako Ministarstvo vanjskih poslova dijeli fotografiju na društvenim mrežama

Sastanak Hakana Fidana i Anite Orban na marginama samita NATO-a Nisu dostupni detalji sastanka, iako Ministarstvo vanjskih poslova dijeli fotografiju na društvenim mrežama

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se sa mađarskom kolegicom Anitom Orban u Ankari, na marginama dvodnevnog samita NATO-a, javlja Anadolu.

Više detalja o sastanku nije objavljeno, ali je Ministarstvo vanjskih poslova podijelilo fotografiju na društvenim mrežama.

Samit u Ankari okupio je lidere 32-člane odbrambene Alijanse kao i ključne partnere kako bi razgovarali o odbrambenom kapacitetu Evrope, ciljevima potrošnje na odbranu, vojnoj modernizaciji i kontinuiranoj podršci Ukrajini.

Sastanak u Ankari označava drugi samit NATO-a čiji je domaćin Turska, nakon samita u Istanbulu 2004. godine. Skup predstavlja platformu za bilateralne sastanke između Turske i zemalja saveznica o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.