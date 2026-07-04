Turska je čvrsti kamen temeljac odbrane Saveza na jugoistoku i sila na Crnom moru, rekao je penzionisani brigadni general Klaus Wittmann za Anadolu

Samit u Ankari: Njemački general tvrdi da je Turska ključna za buduću sigurnosnu arhitekturu NATO-a Turska je čvrsti kamen temeljac odbrane Saveza na jugoistoku i sila na Crnom moru, rekao je penzionisani brigadni general Klaus Wittmann za Anadolu

Turska ima ključni značaj za sigurnost NATO-a i sve važniju ulogu kao faktor stabilnosti u regionu, izjavio je bivši visoki njemački general uoči samita NATO-a koji će naredne sedmice biti održan u Ankari.

"Turska je čvrsti kamen temeljac odbrane Saveza na jugoistoku i sila na Crnom moru. Crno more će u budućnosti ponovo dobiti sve veći značaj, kao što ga danas ima Baltičko more. Osim toga, Turska je čuvar moreuza i raspolaže izuzetno snažnim oružanim snagama", rekao je penzionisani brigadni general Klaus Wittmann za Anadolu.

Dodao je da bi Turska vrlo lako mogla imati još značajniju ulogu u zaštiti jugoistočnog krila NATO-a, ukazujući na njenu ulogu faktora stabilnosti u regionu nakon posljednjeg sukoba između SAD-a i Irana.

Istovremeno, Wittmann je ocijenio da zapadni vojni savez nikada nije bio snažniji nego danas.

"NATO je jači nego ikada. Prvo, zbog pristupanja Švedske i Finske, do kojeg je, na kraju krajeva, doveo ruski predsjednik Vladimir Putin. Drugo, zbog značajnog povećanja izdvajanja za odbranu i unapređenja odbrambenog planiranja. I konačno, zbog širokog konsenzusa o potrebi da se osujete ruski ciljevi u Ukrajini", rekao je.

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Bivši njemački general smatra da je malo vjerovatno da će Sjedinjene Američke Države napustiti NATO.

"Mislim da je mala vjerovatnoća da će SAD napustiti NATO. To je vrlo malo vjerovatno jer predsjednik Trump to ne može učiniti bez Kongresa, iako, naravno, može potkopavati i slabiti NATO", rekao je.

"Glavni problem je što američko rukovodstvo u određenoj mjeri dovodi NATO u pitanje, a za sve nas vrijeme je postalo pitanje života i smrti. Povećana sredstva za odbranu moraju se što prije pretvoriti u stvarne vojne sposobnosti", rekao je bivši direktor za akademsko planiranje i politiku pri NATO Odbrambenom koledžu u Rimu.

Dodao je da se evropski stub NATO-a može ojačati samo ako evropske zemlje što prije izgrade snage potrebne za provođenje odbrambenih planova i nadomjeste američke trupe koje se povlače, kao i ako razviju sposobnosti koje su do sada uglavnom bile u nadležnosti SAD-a, poput borbenih aviona, satelitskog izviđanja, protivzračne odbrane i dopune goriva u zraku.

"To nije nemoguće", poručio je.

Wittmann je istakao da je NATO tokom svoje historije prevazišao brojne krize te da je njegova sposobnost prilagođavanja najveća snaga Saveza.

- Samit NATO-a fokusiran na odbranu i Ukrajinu -

Bivši njemački general rekao je da će glavni fokus predstojećeg samita NATO-a u Ankari biti nastavak vojne pomoći Ukrajini, procjena izdvajanja za odbranu i njihovog povećanja, daljnje odbrambeno planiranje te nastavak prilagođavanja modela snaga NATO-a, uključujući i u svjetlu najavljenog smanjenja američkih vojnih kapaciteta“.

Samit NATO-a, koji će biti održan 7. i 8. jula u Ankari, okupit će šefove država i vlada zemalja članica Saveza.

Bit će to 36. samit NATO-a i drugi koji organizuje Turska, nakon samita održanog u Istanbulu 2004. godine.