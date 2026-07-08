Slovenski premijer Janez Janša poručio na samitu NATO-a u Ankari da će njegova zemlja ispuniti preuzete obaveze i povećati izdvajanja za odbranu, nakon kritika zbog nedovoljne vojne potrošnje

Samit u Ankari: Janša tvrdi da će Slovenija od sada "držati svoju riječ" u NATO-u Slovenski premijer Janez Janša poručio na samitu NATO-a u Ankari da će njegova zemlja ispuniti preuzete obaveze i povećati izdvajanja za odbranu, nakon kritika zbog nedovoljne vojne potrošnje

Slovenija će od sada u NATO-u držati riječ, rekao je premijer Slovenije Janez Janša, povodom procjena da su jedina država članica ispod granice od dva posto BDP-a u ulaganjima u odbranu ove godine, javlja Anadolu.



Dodao je i da nam je prvo potrebna jasna slika javnih finansija.

"Ovo je prvi samit NATO-a u mom životu i prvi put je Slovenija u poziciji da malo poginjemo glave. Ne toliko zbog brojki, već uglavnom zbog prekršenih obećanja", rekao je Janša, povodom procjena potrošnje država članica na osnovne odbrambene potrebe objavljenih u utorak, po dolasku na drugi dan samita NATO-a u Ankari.

"Prvo što ćemo obećati je da ćemo održati riječ i da ćemo učiniti ono što kažemo", rekao je po dolasku na drugi dan sastanka čelnika saveza.



Također neće "varati", kao što je to činila prethodna vlada, po njegovom mišljenju, kada je nešto predstavila kao odbrambene troškove što tamo nije pripadalo. Prema riječima Janše, ove godine neće biti ispunjeno sve što je obećala vlada Roberta Goloba, jer država ima i druge prioritete.

Osim toga, Slovenija, rekao je, ima problema s javnim finansijama, a vlada također ima problema s pripremom amandmana na budžet zbog neizvjesnosti oko mogućeg referenduma o Zakonu o intervenciji za razvoj Slovenije. Kako je objasnio, bez informacija o tome hoće li Ustavni sud dozvoliti referendum o zakonu koji bi mogao imati velike finansijske efekte ili ne, nemoguće je planirati budžetsku godinu niti je mijenjati.

Stoga je pozvao Ustavni sud da odluči o inicijativi za referendum, kakva god odluka bila.



"Oni su nezavisni u tome kako odlučuju, ali nisu nezavisni u tome što odlučuju. I država zbog toga stoji. I ne možemo riješiti ovaj problem u vezi s troškovima odbrane dok nemamo jasnu sliku", dodao je po dolasku na svoj prvi samit u novom mandatu.

Prema procjenama saveza objavljenim u utorak, Slovenija će ove godine biti jedina članica NATO-a koja će izdvojiti manje od dva posto bruto BDP-a za osnovne potrebe odbrane. NATO je također napisao da se nova slovenačka vlada obavezala da će ispuniti obaveze preuzete na prošlogodišnjem samitu u Hagu, kada su se lideri složili da povećaju budžetske rashode za odbranu i sigurnost na pet posto BDP-a do 2035. godine. Od toga će zemlje izdvojiti 3,5 posto za osnovne odbrambene potrebe, a 1,5 posto za ostala ulaganja vezana za sigurnost i odbranu. Dodali su i da će Slovenija nakon samita u Ankari pripremiti kredibilan nacionalni plan, prema kojem će ove godine premašiti dva posto BDP-a za osnovne odbrambene potrebe, te do 2035. godine dostići 3,5 posto BDP-a.



Janša nije želio govoriti o konkretnim planovima kada je stigao na centralni dio dvodnevnog sastanka lidera, koji će završiti rano danas poslijepodne. Međutim, naglasio je da će obećanja koja su već data biti teže ispuniti, između ostalog i zato što je Golobova vlada odlučila da odustane od kupovine osmotočkašnih vozila Boxer kada je preuzela dužnost prije četiri godine. Ova oklopna vozila su u međuvremenu poskupjela zbog situacije u svijetu i, prema riječima premijera Slovenije, sada su praktično dvostruko skuplja.

Na pitanje hoće li nova vlada nastaviti s planiranom kupovinom osmotočkašnih vozila Patria, objasnio je da njegovi prethodnici još nisu donijeli odluku o tome.



"Procedure se moraju nastaviti tamo gdje su prekinute prije četiri godine", rekao je.



Dodao je da još ne zna kakav će biti konačni izbor i kakve će biti opcije finansiranja ili kreditiranja, što će biti neophodno s obzirom na javne finansije.