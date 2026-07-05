Lideri će razgovarati o prijetnjama, rizicima i izazovima za euroatlantski prostor, saopćio direktor za komunikacije Predsjedništva Turske

Samit NATO-a u Ankari bit će fokusiran na ulaganja u odbranu i euroatlantske prijetnje Lideri će razgovarati o prijetnjama, rizicima i izazovima za euroatlantski prostor, saopćio direktor za komunikacije Predsjedništva Turske

Samit NATO-a, koji će biti održan 7. i 8. jula u glavnom gradu Turske Ankari, bit će fokusiran na korake preduzete u vezi s odlukom o povećanju ulaganja u odbranu, kao i na napore Saveza u oblasti odvraćanja i odbrane, saopćio je u nedjelju direktor za komunikacije Predsjedništva Turske Burhanettin Duran.

U saopćenju je naveo da se očekuje da će lideri na strateškom nivou razgovarati o prijetnjama, rizicima i izazovima za euroatlantski prostor.

U okviru samita, supruga predsjednika Turske Emine Erdogan ugostit će šefove država i vlada te njihove supružnike na prijemu i svečanoj večeri koja će 7. jula biti održana u Predsjedničkom kompleksu.

Sjevernoatlantsko vijeće zasjedat će 8. jula pod domaćinstvom predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana, na nivou šefova država i vlada zemalja članica Saveza.

Na marginama samita Erdogan će održati i bilateralne sastanke sa šefovima država i vlada koji učestvuju na skupu.