Šef Alijanse predstavio je projekte o zračnom transportu, nadzoru i avionima za rano upozoravanje dok se lideri okupljaju u Ankari

Rutte predstavio tri multinacionalna odbrambena projekta na otvaranju samita NATO-a Šef Alijanse predstavio je projekte o zračnom transportu, nadzoru i avionima za rano upozoravanje dok se lideri okupljaju u Ankari

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte najavio je u utorak tri nove odbrambene inicijative na početku samita Alijanse 2026. godine, javlja Anadolu.

Inicijative su predstavljene na forumu odbrambene industrije, čiji je cilj jačanje zajedničke nabavke i saradnje među saveznicima u oblasti proizvodnje oružja i opreme.

Govoreći na Forumu odbrambene industrije NATO-a, prvom službenom događaju dvodnevnog samita u Ankari, Rutte je predstavio projekte usmjerene na proširenje savezničkih sposobnosti u zračnom transportu, obavještajnim aktivnostima i nadzoru.

Prva inicijativa je multinacionalni program modernizacije usmjeren na transportni avion Airbus A400M i flotu višenamjenskog transportnog tankera Airbus A330 (MRTT).

"Nekoliko saveznika službeno najavljuje predstojeću isporuku dodatnih aviona Airbus A330 MRTT", rekao je Rutte, opisujući projekat kao korak ka jačanju NATO-ovih strateških kapaciteta zračnog transporta i opskrbe gorivom.

Najavio je i zajednički projekt nabavke bespilotnih letjelica MQ-4C Triton kako bi se poboljšale obavještajne, nadzorne i izviđačke (ISR) sposobnosti saveza.

"Ove dodatne letjelice će omogućiti stalan nadzor nad velikim pomorskim područjima", rekao je.

Rutteova treća najava fokusirala se na zamjenu zastarjele flote NATO-ovog sistema za upozorenje i kontrolu u zraku (AWACS).

Saveznici NATO-a će zajednički nabaviti do deset nadzornih letjelica Saab GlobalEye švedske proizvodnje kako bi zamijenili zastarjele AWACS letjelice Boeing E-3A Sentry, proizvedene u SAD-u.

Sammit NATO-a nastavlja se do srijede, a saveznički lideri će razgovarati o investicijama u odbranu, vojnoj podršci Ukrajini i naporima za proširenje obrambene industrijske baze Saveza.