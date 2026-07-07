Rutte predstavio tri multinacionalna odbrambena projekta na otvaranju samita NATO-a

Beril Çanakcı, Muhammed Yasin Güngör
07. juli 2026.•Ažuriranje: 07. juli 2026.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte najavio je u utorak tri nove odbrambene inicijative na početku samita Alijanse 2026. godine, javlja Anadolu.
Inicijative su predstavljene na forumu odbrambene industrije, čiji je cilj jačanje zajedničke nabavke i saradnje među saveznicima u oblasti proizvodnje oružja i opreme.
Govoreći na Forumu odbrambene industrije NATO-a, prvom službenom događaju dvodnevnog samita u Ankari, Rutte je predstavio projekte usmjerene na proširenje savezničkih sposobnosti u zračnom transportu, obavještajnim aktivnostima i nadzoru.
Prva inicijativa je multinacionalni program modernizacije usmjeren na transportni avion Airbus A400M i flotu višenamjenskog transportnog tankera Airbus A330 (MRTT).
"Nekoliko saveznika službeno najavljuje predstojeću isporuku dodatnih aviona Airbus A330 MRTT", rekao je Rutte, opisujući projekat kao korak ka jačanju NATO-ovih strateških kapaciteta zračnog transporta i opskrbe gorivom.
Najavio je i zajednički projekt nabavke bespilotnih letjelica MQ-4C Triton kako bi se poboljšale obavještajne, nadzorne i izviđačke (ISR) sposobnosti saveza.
"Ove dodatne letjelice će omogućiti stalan nadzor nad velikim pomorskim područjima", rekao je.
Rutteova treća najava fokusirala se na zamjenu zastarjele flote NATO-ovog sistema za upozorenje i kontrolu u zraku (AWACS).
Saveznici NATO-a će zajednički nabaviti do deset nadzornih letjelica Saab GlobalEye švedske proizvodnje kako bi zamijenili zastarjele AWACS letjelice Boeing E-3A Sentry, proizvedene u SAD-u.
Sammit NATO-a nastavlja se do srijede, a saveznički lideri će razgovarati o investicijama u odbranu, vojnoj podršci Ukrajini i naporima za proširenje obrambene industrijske baze Saveza.