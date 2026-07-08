Rumunska ministrica vanjskih poslova: Turska ključni partner u sigurnosti Crnog mora

Irmak Akcan, Sercan İrkin
08. juli 2026.•Ažuriranje: 08. juli 2026.
Rumunija je izgradila snažno partnerstvo s Turskom u očuvanju sigurnosti u Crnom moru, rekla je rumunska ministrica vanjskih poslova Oana Toiu, ističući zajedničke napore s Bugarskom i Ukrajinom u održavanju regionalne stabilnosti.
U razgovoru za Anadolu na marginama samita NATO-a u Ankari, Toiu je rekla da povratak u Tursku na samit NATO-a 20 godina nakon što se Rumunija pridružila savezu ima simboličan značaj.
"Ovaj sastanak je bitan jer je NATO potrebniji nego ikad za svoje odvraćanje i kolektivnu odbranu", rekla je.
Toiu je istakla da je interes za podršku odbrambenoj industriji porastao, dodajući da Rumunija ima za cilj da postane veći dobavljač unutar NATO-a, istovremeno stvarajući radna mjesta i promovišući ekonomski rast.
Naglasila je blisku saradnju Rumunije s Turskom po pitanju sigurnosti Crnog mora.
"Rumunija ima snažno partnerstvo s Turskom u zajedničkoj zaštiti Crnog mora", rekla je Toiu.
Pohvalila je diplomatske napore Turske na Bliskom istoku.
"Uloga Turske i ministra vanjskih poslova Hakana Fidana u olakšavanju razgovora na Bliskom istoku priznata je na našim današnjim sastancima", rekla je.
Toiu je kazala da Rumunija ostaje uvjerena u svoje partnerstvo s Turskom po pitanju sigurnosti Crnog mora.
Rad koji su zajedno obavile Rumunija, Bugarska, Turska i Ukrajina omogućio je, na primjer, osiguranje protoka žitarica posljednjih godina, rekla je.
Istakla je snažno učešće turskih kompanija u ulaganjima u industrijsku infrastrukturu na Industrijskom forumu NATO-a 2025. godine održanom u Rumuniji.
Osvrćući se na svoje sastanke s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom, rekla je da oni dosljedno razgovaraju o evropskoj perspektivi Turske.
"Budućnost koju zamišljamo za Tursku usmjerena je na njen evropski put", rekla je.