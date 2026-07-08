Oana Toiu je pohvalila saradnju s Turskom po pitanju sigurnosti Crnog mora, koridora za žito i regionalne diplomatije na samitu NATO-a

Rumunska ministrica vanjskih poslova: Turska ključni partner u sigurnosti Crnog mora Oana Toiu je pohvalila saradnju s Turskom po pitanju sigurnosti Crnog mora, koridora za žito i regionalne diplomatije na samitu NATO-a

Rumunija je izgradila snažno partnerstvo s Turskom u očuvanju sigurnosti u Crnom moru, rekla je rumunska ministrica vanjskih poslova Oana Toiu, ističući zajedničke napore s Bugarskom i Ukrajinom u održavanju regionalne stabilnosti.

U razgovoru za Anadolu na marginama samita NATO-a u Ankari, Toiu je rekla da povratak u Tursku na samit NATO-a 20 godina nakon što se Rumunija pridružila savezu ima simboličan značaj.

"Ovaj sastanak je bitan jer je NATO potrebniji nego ikad za svoje odvraćanje i kolektivnu odbranu", rekla je.

Toiu je istakla da je interes za podršku odbrambenoj industriji porastao, dodajući da Rumunija ima za cilj da postane veći dobavljač unutar NATO-a, istovremeno stvarajući radna mjesta i promovišući ekonomski rast.

Naglasila je blisku saradnju Rumunije s Turskom po pitanju sigurnosti Crnog mora.

"Rumunija ima snažno partnerstvo s Turskom u zajedničkoj zaštiti Crnog mora", rekla je Toiu.

Pohvalila je diplomatske napore Turske na Bliskom istoku.

"Uloga Turske i ministra vanjskih poslova Hakana Fidana u olakšavanju razgovora na Bliskom istoku priznata je na našim današnjim sastancima", rekla je.

Toiu je kazala da Rumunija ostaje uvjerena u svoje partnerstvo s Turskom po pitanju sigurnosti Crnog mora.

Rad koji su zajedno obavile Rumunija, Bugarska, Turska i Ukrajina omogućio je, na primjer, osiguranje protoka žitarica posljednjih godina, rekla je.

Istakla je snažno učešće turskih kompanija u ulaganjima u industrijsku infrastrukturu na Industrijskom forumu NATO-a 2025. godine održanom u Rumuniji.

Osvrćući se na svoje sastanke s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom, rekla je da oni dosljedno razgovaraju o evropskoj perspektivi Turske.

"Budućnost koju zamišljamo za Tursku usmjerena je na njen evropski put", rekla je.