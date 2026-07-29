Program uključuje obuke, tehničke radionice i 48-satno takmičenje, a prijave su otvorene do 16. augusta

ROKETSAN organizuje hackathon iz oblasti umjetne inteligencije za mlade stručnjake Program uključuje obuke, tehničke radionice i 48-satno takmičenje, a prijave su otvorene do 16. augusta

Turski proizvođač raketnih sistema ROKETSAN otvorio je prijave za “LEVEL-UP AI/ROKETSAN Hackathon iz umjetne inteligencije“, namijenjen mladim stručnjacima i istraživačima koji žele razvijati kompetencije u primjeni umjetne inteligencije u odbrambenoj industriji.

Kako je saopćila kompanija u srijedu, događaj će biti održan od 25. do 27. septembra, a učesnici će proći kroz faze stručne obuke i takmičenja.

Program će biti fokusiran na oblasti poput umjetne inteligencije na rubnim uređajima (Edge AI), mašinskog učenja, velikih jezičkih modela, autonomnih sistema i nauke o podacima.

Hackathon je namijenjen diplomantima računarstva, zrakoplovnog inženjerstva, elektrotehnike, elektronike i inženjerstva umjetne inteligencije s do pet godina radnog iskustva, pri čemu će prednost imati kandidati koji pohađaju postdiplomske studije.

U okviru programa bit će organizovane online obuke, tehničke radionice, panel-diskusije i završno 48-satno takmičenje u razvoju projekata.

Prije početka hackathona učesnici će pohađati trodnevnu online obuku iz oblasti velikih jezičkih modela, “Agentic AI“, računarskog vida i autonomnih sistema. Polaznici koji uspješno završe obuku dobit će certifikat.

Program uključuje i panel o pouzdanim sistemima umjetne inteligencije, autonomiji, prednosti u donošenju odluka te mogućnostima razvoja karijere u oblasti umjetne inteligencije u odbrambenoj industriji.

Odabrani učesnici će tokom hackathona raditi u timovima na razvoju projekata, a najbolje ocijenjeni timovi, prema odluci stručnog žirija, osvojit će nagradu “ROKETSAN Artificial Intelligence Award“.

Prijave za učešće otvorene su do 16. augusta putem platforme levelup.roketsan.com.tr.