Sporazumi obuhvataju udarne sposobnosti, integrisane sisteme protivzračne i raketne odbrane, svemirske i nadzorne sposobnosti, kazao je šef Roketsana

Roketsan i Aselsan pozdravili NATO-ove sporazume o razvoju strateških odbrambenih sposobnosti Sporazumi obuhvataju udarne sposobnosti, integrisane sisteme protivzračne i raketne odbrane, svemirske i nadzorne sposobnosti, kazao je šef Roketsana

Turske odbrambene kompanije Roketsan i Aselsan pozdravile su sporazume o razvoju strateških vojnih sposobnosti koje su članice NATO-a potpisale na Forumu odbrambene industrije, održanom u okviru samita u Ankari, javlja Anadolu.

Izvršni direktor Roketsana Murat Ikinci rekao je na turskoj platformi društvenih medija NSosyal da je kompanija prisustvovala ceremoniji potpisivanja sporazuma o udarnim sposobnostima, integrisanim sistemima protivzračne i raketne odbrane, te svemirskim i nadzornim sposobnostima.

Ikinci je rekao da je Roketsan među izvođačima radova u projektima, dodajući da će kompanija nastaviti doprinositi saradnji usmjerenoj na jačanje zajedničkih odbrambenih sposobnosti Turske i NATO-a putem svojih naprednih tehnologija i sistema odvraćanja.

Izvršni direktor Aselsana Ahmet Akyol također je pozdravio sporazume objavljene u okviru foruma.

"S našim naprednim tehnologijama i našim kapacitetima za serijsku proizvodnju, koji se povećavaju iz dana u dan, nastavljamo doprinositi sigurnosti našeg saveza koliko i sigurnosti naše zemlje", rekao je Akyol.

Turska je u okviru foruma potpisala sporazume o nekoliko strateških područja sposobnosti koje će zajednički razvijati države članice, prema riječima Haluka Gorguna, šefa Sekretarijata za odbrambenu industriju zemlje.

Gorgun je rekao da sporazumi obuhvataju udarne sposobnosti, integrirane sisteme protivzračne i raketne odbrane, svemirske i nadzorne sposobnosti, kritične sirovine za odbrambenu industriju i nadmoć NATO-a u bespilotnim letjelicama.

"Ovi projekti, koji će uključivati ​​Aselsan, Roketsan, STM i Vijeće za naučna i tehnološka istraživanja Turske (TUBITAK), činit će okosnicu arhitekture odvraćanja saveza u narednim godinama", rekao je Gorgun.