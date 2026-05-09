Roketsan cilja milijardu dolara izvoza uz razvoj oružja zasnovanog na vještačkoj inteligenciji Turski obrambeni gigant povećava proizvodnju i predstavlja novu autonomnu municiju na sajmu SAHA 2026

Turska odbrambena kompanija Roketsan očekuje da će se približiti izvozu od milijardu dolara nakon snažne godine obilježene povećanjem proizvodnih kapaciteta i ulaganjima u sisteme naoružanja zasnovane na vještačkoj inteligenciji, izjavio je direktor kompanije za Anadolu.

Direktor Murat Ikinci rekao je da kompanija integriše vještačku inteligenciju u svoje platforme kako bi projektili mogli autonomno procjenjivati situaciju na bojištu i gađati ciljeve u složenim uslovima.

Govoreći na Tehnološkom desku Anadolu tokom sajma SAHA 2026 u Istanbulu, Ikinci je naveo da Roketsan radi na proširenju autonomije i na komandno-kontrolne sisteme te proizvodne procese.

Petodnevni sajam SAHA 2026 rezultirao je ugovorima vrijednim osam milijardi dolara, a Anadolu je bio globalni komunikacijski partner događaja.

Ikinci je istakao da se razvoj vještačke inteligencije odvija paralelno s ulaganjima u ključne tehnologije, uključujući navigacijske sisteme neovisne o GPS-u, kvantne senzore i hipersonične platforme poput balističkog projektila Tayfun Blok-4.

Na sajmu je Roketsan predstavio novu Mini krstareću raketu, koju kompanija opisuje kao „najmlađeg člana“ porodice projektila SOM, Atmaca i Cakir.

Kompanija navodi da je riječ o niskobudžetnom projektilu izrađenom od plastike i limenih komponenti, koji se može lansirati s bespilotne letjelice i ima domet od 250 kilometara.

Predstavljen je i sistem Nester, modifikovana verzija borbeno testirane platforme MAM-L, koja koristi kinetički udar umjesto eksplozivnih bojevih glava, razvijen za operacije bez kolateralne štete.

Roketsan je također javno predstavio protivtenkovski projektil Cida, koji je već u masovnoj proizvodnji i omogućava prijenos slike u realnom vremenu operaterima helikoptera i oklopnih vozila, s dometom većim od 55 kilometara.

Dodatno je predstavljena i nova verzija projektila Cirit za borbu protiv dronova, prilagođena senzorima blizine i modificiranom bojevom glavom za neutralizaciju niskoletećih kamikaza-dronova.

Ikinci je naglasio da su novi sistemi povećali međunarodnu potražnju, uz interes delegacija iz NATO-a, Evropske unije i turkijskih zemalja za proširenje saradnje.

Prema njegovim riječima, domaće i međunarodne narudžbe porasle su i do tri puta, zbog čega je kompanija prešla na intenzivan rad u tri smjene.

Roketsan sav prihod reinvestira u širenje kapaciteta, a nedavno je otvorio proizvodni pogon vrijedan milijardu dolara i pokrenuo investicijski program infrastrukture vrijedan dvije milijarde dolara.

Nova postrojenja, uključujući najveću fabriku bojevih glava u Evropi i specijalizirane pogone za proizvodnju raketnog goriva, trebala bi biti operativna u narednih šest do 12 mjeseci.

Kompanija očekuje da će ukupni prihod premašiti tri milijarde dolara do kraja godine, u odnosu na dvije milijarde iz 2025.

Ikinci je ocijenio da je Roketsan na putu da postane jedna od najbrže rastućih odbrambenih kompanija u svijetu, uz Baykar.

Dodao je da pretvaranje istraživačko-razvojnih projekata u proizvode spremne za izvoz i dokazano efikasne u borbi predstavlja ključ uspjeha na globalnom tržištu.

Ikinci je također istakao da je turska odbrambena industrija pokazala sve veći međunarodni domet na sajmu SAHA 2026, koji je okupio predstavnike iz 120 zemalja, te da sektor ide ka nadmašivanju trenutnog izvoznog rekorda od 10 milijardi dolara.