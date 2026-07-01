Izvoz odbrambene i avio-industrije u posljednjih godinu dana porastao je za 47,12 posto i dostigao 10.885.606 dolara (9,5 milijarde eura)

Raste izvoz turske odbrambene industrije u članice NATO-a Izvoz odbrambene i avio-industrije u posljednjih godinu dana porastao je za 47,12 posto i dostigao 10.885.606 dolara (9,5 milijarde eura)

Čak 57,28 posto izvoza ovog sektora ostvareno je u zemlje NATO-a

Odbrambena i avio-industrija dale su visokokvalitetan doprinos ekonomiji, s vrijednošću izvoza po kilogramu koja je oko 40 kali veća od državnog prosjeka

- Ali Atar - Izvoz turske odbrambene i avioindustrije u zemlje NATO-a bilježi značajan porast u posljednjem periodu, javlja Anadolu.

Uoči NATO samita, koji će se pod domaćinstvom Turske održati 7. i 8. jula u Ankari, pažnju privlači rast izvoza odbrambene i avio-industrije prema zemljama članicama Alijanse.

Prema podacima o izvozu koje je prikupio novinar agencije Anadolu (AA), Turska, koja se priprema za historijski samit u Ankari, zabilježila je značajan porast inostrane prodaje u sektoru odbrane i avijacije u posljednjih godinu dana.

Ukupan izvoz ovog sektora u pomenutom periodu porastao je za 47,12 posto u odnosu na prethodni period. U rasponu od 1. juna 2025. do 31. maja 2026. godine, izvoz sektora je sa 7.399.103 dolara (oko 6,4 milijarde eura) iz prethodne godine porastao na 10.885.606 (9,5 milijarde eura).

NATO na vrhu izvozne liste

Dok je u navedenom periodu realizovan izvoz proizvoda odbrambene i avio-industrije u 178 zemalja, prodaja zemljama NATO-a, koja odražava stratešku ulogu Turske unutar Alijanse, činila je centar gravitacije.

Kada se analiziraju podaci o izvozu po zemljama, prva tri mjesta na vrhu podijelili su NATO saveznici.

U posmatranom periodu u zemlje članice NATO-a ostvaren je izvoz u vrijednosti od 6 milijardi 235 miliona 676 hiljada dolara. Ovaj iznos je dostigao 57,28 posto ukupnog izvoza ovog sektora. Time je nastavljen trend rasta izvoza članicama NATO-a koji je zabilježen posljednjih godina.

Diplomatija odbrambene industrije doprinijela izvozu

U usponu izvoznih performansi ovog sektora važnu ulogu odigrali su i međunarodni kontakti, bilateralni sastanci te diplomatija odbrambene industrije, koji se provode pod koordinacijom Direkcije za odbrambenu industriju Predsjedništva Turske (SSB).

Kontakti koje je SSB razvio s prijateljskim i savezničkim zemljama povećali su vidljivost turskih firmi na inostranim tržištima, dok su istovremeno otvorili put za nove kooperacije i izvozne prilike.

Aktivnosti provedene u ovom okviru ojačale su poziciju Turske u odbrambenoj industriji kao zemlje koja ne samo da isporučuje proizvode, već razvija tehnologiju, uspostavlja modele zajedničke proizvodnje i razvija dugoročnu saradnju sa svojim saveznicima.

Vrijednost izvoza po kilogramu blizu 40 puta veća od prosjeka Turske

Rast izvoza ovog sektora manifestovao se i kroz visoku dodanu vrijednost samih proizvoda.

Vrijednost izvoza po kilogramu u odbrambenoj i avio-industriji, što je kritičan pokazatelj za tehnološki orijentisane izvozne ciljeve Turske, iznosila je 65,16 dolara.

Uzimajući u obzir da prosječna vrijednost izvoza Turske po kilogramu iznosi 1,62 dolara, odbrambena i avio-industrija dala je značajan doprinos državnoj ekonomiji s vrijednošću izvoza po kilogramu koja je otprilike 40 puta veća.