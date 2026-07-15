Prva dama Turske obilježila desetu godišnjicu otpora i odala počast šehidima i veteranima osujećenog pokušaja puča

Büşra Nur Çakmak
15. juli 2026.•Ažuriranje: 15. juli 2026.
Supruga turskog predsjednika Emine Erdogan izjavila je u srijedu da osujećeni pokušaj vojnog udara od 15. jula 2016. godine simbolizira nepokolebljivu hrabrost i otpor turskog naroda te je odala počast svima koji su branili demokratiju.
U objavi na turskoj društvenoj mreži NSosyal, povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, uz oznaku #PobjedaJeNaša, Emine Erdogan je poručila da je 15. juli simbol otpora koji je iznikao iz domovine i nepokolebljive hrabrosti.
“Te noći naši heroji, koji su svojim srcima postali svjetlo nasuprot tami, postali su glas nacionalne volje i časni branioci naše nezavisnosti“, navela je.
Istakla je da će borba i žrtva podnesene u odbrani demokratije zauvijek živjeti u sjećanju naroda.
Odala je počast i onima koji su poginuli te onima koji su ranjeni tokom osujećenog pokušaja vojnog udara.
“S milošću se sjećam naših plemenitih šehida koji su ispisali epopeju 15. jula, a našim herojskim veteranima izražavam zahvalnost i duboko poštovanje“, poručila je Emine Erdogan.