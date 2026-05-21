Promocija širom svijeta: Turska kuhinja čuva identitet, tradiciju i gostoprimstvo Anadolije Turski direktor komunikacija kazao je da godišnji događaj promoviše kulinarsko naslijeđe i tradicije Anadolije širom svijeta

Turski direktor komunikacija Burhanettin Duran u četvrtak je istakao kulturni značaj Sedmice turske kuhinje, opisujući godišnji događaj kao proslavu bogatog kulinarskog i civilizacijskog naslijeđa Turske, javlja Anadolu.

U objavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, Duran je rekao da događaj, koji se ove godine održava peti put pod temom "Naslijeđe na jednom stolu" i pod pokroviteljstvom prve dame Turske Emine Erdogan, promoviše tradicionalne okuse Anadolije uz dugogodišnje kulturno naslijeđe Turske.

"Sjećanje na naciju ponekad živi u narodnoj pjesmi, a ponekad u srcima okupljenim oko istog stola", rekao je Duran.

Dodao je da turska kuhinja stoljećima predstavlja ne samo hranu, već i "dijeljenje, obilje, gostoprimstvo i kulturu".

Duran je zahvalio kuharima, proizvođačima i svima koji doprinose očuvanju i prenošenju turskih kulinarskih tradicija budućim generacijama, čestitajući učesnicima Sedmicu turske kuhinje.