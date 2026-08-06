Prijedlog od 12 članova namijenjen je stvaranju pravnog okvira za sljedeću fazu inicijative "Turska bez terorizma"

Prijedlog Zakona o jačanju nacionalnog jedinstva i društvene kohezije predat turskom parlamentu Prijedlog od 12 članova namijenjen je stvaranju pravnog okvira za sljedeću fazu inicijative "Turska bez terorizma"

Turska vladajuća Partija pravde i razvoja (AK Partija) objavila je u srijedu da je prijedlog Zakona o jačanju nacionalnog jedinstva i društvene kohezije predat parlamentu sa potpisima skoro 360 poslanika.

Prijedlog od 12 članova ima za cilj stvaranje pravnog okvira za sljedeću fazu inicijative "Turska bez terorizma", nacionalnog poduhvata koji je u toku od prošle godine.

Prema riječima predsjednika Parlamentarne grupe AK partije Abdullaha Gulera, prijedlog Zakona će početi djelovati tek nakon što sigurnosne institucije potvrde da su teroristička grupa PKK/KCK i sve povezane strukture okončale svoje aktivnosti, raspustile svoje organizaciono prisustvo i predale oružje i municiju koju drže pod kontrolom.

Ova potvrda bi također morala biti potkrijepljena odlukom Vijeća za nacionalnu sigurnost objavljenom u "Službenom glasniku".

Prijedlog zakona pokriva nekoliko krivičnih djela u vezi s terorizmom, uključujući osnivanje ili upravljanje terorističkom grupom, članstvo u terorističkoj grupi, svjesno pomaganje takvim grupama, širenje propagande i određena krivična djela finansiranja terorizma.

Takođe uvodi mjere za uslovno odlaganje istrage, krivičnog gonjenja i izvršenja zatvorskih kazni.

Guler je istakao da u prijedlogu nije obuhvaćeno krivično djelo ubistvo s namjerom.

Istrage i krivično gonjenje u vezi sa krivičnim djelima prije 2005. godine za koja se dosuđuju doživotne ili teške doživotne kazne također su izvan njegovog djelokruga.



Guler je upozorio na pogrešna tumačenja i rekao da su isključenja jasno navedena u tekstu.

Osobe koje imaju koristi od predloženih mjera pratit će se kroz poseban sistem.

Ukoliko počine još jedan prekršaj ili se vrate u organizacionu aktivnost, odluka o suspenziji može biti poništena.

- Spriječiti ponovno nasilje -

Guler je rekao da cilj nije samo osigurati pravni aranžman, već i podržati društvenu reintegraciju, ohrabriti pojedince da se prilagode civilnom životu i spriječiti ponovno uključivanje u nasilje.

Prijedlog bi također uspostavio poseban odbor odgovoran za implementaciju, procjenu i praćenje.

Pored toga, parlament bi formirao komisiju za praćenje, koja bi nadgledala proces.

Nadležna ministarstva bi regulisala registraciju i rukovanje predatim oružjem, municijom i drugim materijalom.

Guler je dodao da bi dalje zakonske ili administrativne mjere mogle biti uvedene kasnije, ako bude potrebno. On je rekao da sadašnji zakon treba posmatrati kao jednu fazu šireg procesa i da se buduće potrebe mogu pojaviti tokom implementacije.

Također je naglasio da prijedlog neće ugroziti prava žrtava, veterana, niti porodica poginulih u terorističkim napadima.

Prema Guleru, središnji cilj je uklanjanje terorizma i oružanog nasilja iz Turske, jačanje mira i društvene kohezije i osiguranje da se politički zahtjevi izražavaju demokratskim i zakonitim sredstvima.

Guler je priznao da prijedlog Zakona može sadržavati nedostatke i rekao da su njegovi autori otvoreni za konstruktivne doprinose drugih političkih stranaka. Pozvao je na iskrenu saradnju i upozorio na pristupe koji imaju za cilj da opstruiraju ili oslabe proces.

Očekuje se da će parlamentarna Komisija za pravosuđe uskoro početi razmatrati prijedlog.

Guler je rekao da se još ne može utvrditi broj ljudi koji bi u konačnici mogli imati koristi jer implementacija zavisi od formalne potvrde razoružanja i raspuštanja. Dodao je da će se proces razvijati postepeno i da se ne treba svesti na spekulacije o brojkama.

Prijedlog Zakona ne uključuje poseban pravni status za zatvorenog terorističkog vođu PKK Abdullaha Ocalana.

Guler je rekao da se pitanja kao što su zatvorski uslovi, zahtjevi porodice i moguće posjete akademika ili novinara mogu rješavati administrativnim odlukama bez posebnog zakona.