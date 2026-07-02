Predsjednik Upravnog odbora Baykara Selcuk Bayraktar predstavio KIZILELMU NATO parlamentarcima

Bespilotni borbeni avioni će s vremenom, vjerovatno u roku od 30 godina, u potpunosti zamijeniti svih 15 hiljada postojećih borbenih aviona u svijetu, što će predstavljati najveću revoluciju u historiji borbene avijacije, izjavio je predsjednik Upravnog odbora kompanije Baykar Selcuk Bayraktar, javlja Anadolu.

Turska tehnološka kompanija Baykar ugostila je u Nacionalnom tehnološkom centru „Ozdemir Bayraktar“ delegaciju Velike narodne skupštine Republike Turske (TBMM) na čelu s predsjednikom Numanom Kurtulmusom, kao i delegaciju Parlamentarne skupštine NATO-a predvođenu predsjednikom Marcosom Perestrello De Vasconcellosom.

Tokom posjete, realizovane pod vodstvom predsjednika Upravnog odbora Baykara Selcuka Bayraktara, održana je prezentacija o aktivnostima kompanije, radovima u oblasti odbrambenih tehnologija i inovativnim projektima.

Bayraktar je tokom prezentacije kazao da se ono što KIZILELMA radi može uporediti s onim što je mašina uradila kada je prije 20 godina pobijedila Kasparova (Gari, šahovski prvak).

Ukazujući na to da je Kasparov veliki šahovski majstor koji je možda radio 40 godina da bi dostigao taj nivo, Bayraktar je rekao:

„Ali, mašina veličine frižidera je pobijedila Kasparova. Od tog dana, čak i moj mobilni telefon može pobijediti Kasparova. Dakle, taj meč više nema nikakvog smisla. Ovdje unutar letjelice nema čovjeka. Ona može raditi sve što može i borbeni avion s pilotom, pa čak i više od toga, jer nema ljudski faktor. I mnogo je jeftinija. Ovo je poput šahovske partije protiv mašine koja se igra protiv Kasparova. Nama nije potreban period obuke. Da biste od pilota napravili borbenog pilota, možda ga morate obučavati 10 godina. Osim toga, on ima mnogo toga za izgubiti, ima porodicu. Ljudski faktor je zapravo najskuplja stavka“, pojasnio je.

Na pitanja posjetilaca: „Možete li nam dati malo više detalja o bespilotnom borbenom avionu? Kako se on danas poredi s borbenim avionima s pilotom? Jer se za veliku većinu zračnih snaga to još uvijek ne smatra opcijom. Šta mislite, koliko će vremena proći prije nego što postane opcija za zračne snage?“, Bayraktar je odgovorio:

„Kada pogledate rat, pripreme, vojske u svijetu, institucije, oni se pripremaju za ono što se dogodilo prošli put. Ali, morate se pripremiti za ono što će se dogoditi sljedeći put. Niko nije mogao unaprijed predvidjeti uspjeh Bayraktara TB2. Niko. Zatim, niko nije predvidio ni uspjeh FPV-ova (dronova s pogledom iz prvog lica). Niko. Ni vojni analitičari, ni visoki oficiri. Oni koji upravljaju promjenama su isključivo oni koji ih kontrolišu. Sada, znate, šta je bio posljednji 'Top Gun' film? Opet to da će ljudska snaga pobijediti mašinu. Ne, nije tako, jer mašina to radi. Poput čudovišta.

Evo ovdje, oni su kreatori promjena pravila igre (game changers) u budućnosti i ne bismo ih trebali porediti, naprimjer, s avionima prve, druge, treće, četvrte, pete ili šeste generacije. Oni nisu sedma generacija, niti su bespilotni borbeni avioni neke generacije. Oni su drugačija vrsta. To su roboti. Neke zemlje, na primjer SAD, govore o šestoj generaciji borbenih aviona. To je platforma s pilotom. A, ovo je bespilotna platforma, platforma koja nema generaciju. Ovo je robot. Čudovište. Veoma opasno. Jeftino. Možete ga obučavati. Šta je 90 posto svih mlaznih letova? Trenažni letovi. Dakle, ako imate 10 aviona, devet ih se tokom njihovog životnog vijeka koristi za obuku. Ostaje vam samo jedan avion za borbu. Ovdje, pak, obuka nije potrebna, jer kompjuteru to ne treba. Samo softver. Jednom kada se optimizuje, a stalno se optimizuje, posao je završen. Kapacitet možete kopirati u trenu. Za kopiranje kapaciteta potrebne su mikrosekunde, koliko i za ažuriranje softvera. A, kada će to doći? To je dobro pitanje. Trebat će mnogo vremena. Ali, doći će kada se kapaciteti pokažu u ratu. I doći će sigurno. Mi smo pioniri u tome, vjerovatno ćemo mi to pokazati svijetu.“

– „Presretanje je mnogo teže“

Na pitanje: „Gdje vidite vaše sposobnosti kada je riječ o presretanju i kako vidite razvoj tržišta za presretanje bespilotnih letjelica koje napadaju vašu zemlju?“, Bayraktar je kazao kako je to vrlo važno pitanje.

„Presretanje je mnogo teže, posebno presretanje jeftinih kamikaza bespilotnih letjelica. I s ekonomskog aspekta, strana koja vrši presretanje je u velikom zaostatku. Presretanje će uvijek biti mnogo skuplje. Pogledajte nedavne napade, naprimjer, u rusko-ukrajinskom ratu, ponekad pošalju po 1.000 komada. Presretanje toga je najčešće mnogo skuplje. Ne možete presresti sve. Uvijek postoji granica zasićenja. I gdje onda dolazimo ovdje? Ili do potpunog uništenja za obje strane, ili do prekida rata. I mislim da ono što moramo shvatiti jeste sljedeće: uništenju nema kraja."

Bayraktar je konstatovao kako svijet ima previše oružja.

"Mislim da to moramo shvatiti. Nema smisla proizvoditi ovoliko oružja. Mnogo je jeftinije biti pametan i pokušati izgraditi miran svijet. Ja sam naučnik iz oblasti robotike i proizvođač bespilotnih letjelica. Možda ćete reći zašto govorim ovako nešto. Ali, problem je u neravnoteži u svijetu. Neke zemlje troše više novca od cijelog svijeta za proizvodnju oružja za uništenje. A, kada je riječ o odbrani samog sebe, to je izuzetno teško. Nemate gotovo nikakvu opciju. Dakle, postoji stalna neravnoteža. Zbog toga je presretanje, nažalost, izuzetno teško. U ovom dobu ne možete zaustaviti širenje tehnologije. Sve je online. Da biste se tome suprotstavili, morali biste živjeti gotovo unutar ograda i kaveza. A to nije baš pametno. Uvijek je mnogo pametnije zaustaviti ratove. Ali, ako pogledate svijet u ovom trenutku, nekoliko stotina kilometara dalje događa se genocid i u svijetu ne postoji nijedna institucija koja bi to zaustavila. Institucije su završile, suštinski. Pravila su završila. To tako nastavlja. Čovječanstvo će, kao i u Drugom svjetskom ratu, uništiti samo sebe zbog alata koje posjeduje."

– Borbeno okruženje budućnosti

Na pitanje „Kako zamišljate ovu tehnologiju za 10, 20 godina? Jer smo možda tek na početku. I mislim da je rat u potpunosti povezan s ovom novom tehnologijom, u budućnosti. Možda ste vi osoba koja nam može pomoći da zamislimo kako će ova tehnologija izgledati za 10, 20 godina“, Bayraktar je odgovorio:

„Da, to je veoma važno pitanje. Prije svega, veoma je teško zamisliti, jer živimo u eksponencijalnom dobu. Sve se mijenja. Teško je zamisliti šta će biti za 30 godina. Za 5 godina, da. Za 10 godina, mislim da možemo. Za 30 godina je veoma teško. I, nadam se da ćemo mi, naprimjer, kao Baykar, to nastaviti kao tehnološka kompanija. Kako možemo više biti na civilnoj strani, uglavnom na civilnoj strani? Jer je uvijek mnogo bolje razvijati tehnologiju za liječenje ljudskih bolesti ili za ljudske potrebe, a ne za oružje. Ali, nažalost, svijet u kojem živimo nas još više gura na odbrambenu stranu. Trenutno odbrambena industrija raste. Prihodi Baykara su mnogo veći. Vjerovatno će se tako i nastaviti."

Dodao je kako je teško zamisliti šta će se dogoditi za 30 godina, jer, i u smislu terorizma je izuzetno teško zaustaviti širenje.

"Mislim da je to veoma opasno. Kao istraživači, mi smo to znali još prije 20 godina. Bespilotne letjelice su, naprimjer, izuzetno opasne u smislu terorizma, a također su i veoma smrtonosne ili veoma sposobne u smislu odbrane. Ali, trenutno smo na drugačijem nivou u kontekstu kapaciteta vještačke inteligencije; trenutno se sve naziva vještačkom inteligencijom. Zapravo, to nije vještačka inteligencija, već napredni algoritmi. Te algoritme smo već imali. Sada su minijaturizovani. To što kompjuter govori ne znači da on nešto razumije. On ne razumije ništa", kazao je.

Bayraktar je naglasio kako je danas sve minijaturno i nalazi se svuda. Online je.

"Dakle, teško je zamisliti kamo će to otići za 30 godina. Ali, u roku od 10 godina mogu reći ovo: dronovi, bespilotne letjelice će rasti. Bit će u svim veličinama. U svijetu postoji oko 15 hiljada borbenih aviona. Bespilotni borbeni avioni će s vremenom, vjerovatno u roku od 30 godina, zamijeniti sve njih. To će biti velika revolucija u borbenoj avijaciji. I nadam se da ćemo jednog dana moći ponovo ujediniti svjetski poredak i reći 'oružje nije dobro'. Nadam se da ćemo to učiniti jednog dana. Ali sada nije vrijeme za to, nažalost. Sve institucije, sva pravila, svako od njih, jedno po jedno, ruše se", poručio je Bayraktar.