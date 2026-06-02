Numan Kurtulmus i Alexander Stubb razgovarali o bilateralnim vezama, međuparlamentarnoj saradnji i regionalnim dešavanjima

Predsjednik turskog parlamenta sastao se s finskim predsjednikom u Helsinkiju Numan Kurtulmus i Alexander Stubb razgovarali o bilateralnim vezama, međuparlamentarnoj saradnji i regionalnim dešavanjima

Predsjednik Velike narodne skupštine Turske Numan Kurtulmus sastao se u utorak s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom tokom svoje zvanične posjete Helsinkiju, javlja Anadolu.

Na sastanku održanom u rezidenciji fonskog predsjednika, dvije strane su razmijenile mišljenja o bilateralnim odnosima, međuparlamentarnoj saradnji, te aktuelnim regionalnim i globalnim dešavanjima.

Sastanku su prisustvovali članovi delegacije turskog parlamenta.

Ambasadorica Turske u Helsinkiju Deniz Cakar također je prisustvovala sastanku.

„Zahvaljujem finskom predsjedniku Alexanderu Stubbu na ljubaznom prijemu“, naveo je Kurtulmus na turskoj društvenoj mreži NSosyal. „Nadam se da će naša posjeta dodatno ojačati saradnju između Turske i Finske, te dati podsticaj razvoju odnosa između naših parlamenata.“

Kurtulmus je započeo zvaničnu posjetu u ponedjeljak, kada se sastao s turskim državljanima koji žive u Finskoj, kao i s predstavnicima Finsko-islamske zajednice.