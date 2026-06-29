Numan Kurtulmus na Parlamentarnom samitu NATO-a u Istanbulu poručio da nema trajnog mira u svijetu bez mira na Bliskom istoku i pravednog rješenja za Palestince

Predsjednik turskog parlamenta: Okončanje izraelske agresije ključno za osiguranje svjetskog mira Numan Kurtulmus na Parlamentarnom samitu NATO-a u Istanbulu poručio da nema trajnog mira u svijetu bez mira na Bliskom istoku i pravednog rješenja za Palestince

Predsjednik Velike narodne skupštine Turske Numan Kurtulmus izjavio je u ponedjeljak da bi okončanje djelovanja izraelske vlade omogućilo ne samo Palestincima da žive u miru, već bi doprinijelo i osiguranju svjetskog mira.

Govoreći na otvaranju Parlamentarnog samita NATO-a u Istanbulu, Kurtulmus je rekao da ne može biti trajnog mira u svijetu bez mira na Bliskom istoku, niti mira na Bliskom istoku bez mira za Palestince.

"Okončanje ovih agresivnih djelovanja izraelske vlade ne bi samo omogućilo Palestincima da postignu mir i spokoj, već bi značilo i osiguranje svjetskog mira", rekao je.

Kurtulmus je ponovio podršku Turske uspostavljanju nezavisne i suverene palestinske države s Istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom, istakavši da "ne postoji drugo rješenje osim modela dvije države".

Također je pozvao članice NATO-a i međunarodnu zajednicu da podrže aktuelne mirovne inicijative u regionu.

Govoreći o nedavno potpisanom memorandumu o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, rekao je da pregovori započeti u Švicarskoj pružaju nadu za trajni i pravedni mir.

"Nadamo se da će na kraju dovesti do trajnog i pravednog mira, a ne samo do prekida vatre, već do istinskog mirovnog sporazuma", kazao je.

Kurtulmus je podsjetio i na ranije posredničke napore Ankare, uključujući posredovanje u realizaciji Crnomorske inicijative za izvoz žita te organizaciju više razmjena zarobljenika između Ukrajine i Rusije.

Govoreći o odbrambenoj saradnji, istakao je da je Turska ostvarila značajan napredak u razvoju svoje odbrambene industrije te da je spremna podijeliti svoje kapacitete sa saveznicima.

Ponovo je potvrdio opredijeljenost Turske cilju NATO-a da izdvajanja za odbranu dostignu pet posto bruto domaćeg proizvoda, kritikujući embarga na odbrambenu industriju koje su pojedine saveznice uvele kao jednostrane, besmislene i suprotne duhu savezništva.

Kurtulmus je zaključio da se svijet i NATO nalaze na historijskoj prekretnici te pozvao na jačanje saradnje radi uspostavljanja novog, pravednog i ravnopravnog svjetskog poretka.