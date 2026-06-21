Predsjednici parlamenata i šefovi delegacija zemalja članica NATO-a očekuju se pred samit lidera u Ankari

Predsjednik turskog parlamenta domaćin NATO parlamentarnog samita u Istanbulu Predsjednici parlamenata i šefovi delegacija zemalja članica NATO-a očekuju se pred samit lidera u Ankari

Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus biće domaćin NATO parlamentarnog samita u Istanbulu 28. i 29. juna, saopćio je u nedjelju parlament.

Samit će okupiti predsjednike parlamenata i šefove delegacija zemalja članica NATO-a uoči samita lidera koji je planiran u glavnom gradu Ankari 7. i 8. jula.

Očekuje se da će sastanku u Istanbulu prisustvovati predsjednici parlamenata i šefovi delegacija 32 članice saveza, kao i predsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a (PA) Marcos Perestrello, članovi Biroa PA NATO-a te drugi visoki predstavnici.

Samit, koji od 2024. godine organizuje Parlamentarna skupština NATO-a u saradnji s državama domaćinima, služi kao platforma za konsultacije i razmjenu stavova na parlamentarnoj razini prije sastanka lidera NATO-a.

Cilj događaja je i jačanje parlamentarne koordinacije i dijaloga među savezničkim zemljama.

Sastanak u Istanbulu biće treći NATO parlamentarni samit, nakon prethodnih održanih u Sjedinjenim Američkim Državama i Belgiji.

Plenarna sjednica samita predsjednika parlamenata NATO-a planirana je za 29. juni u palati Dolmabahče, gdje se očekuje da će se učesnicima obratiti predsjednici parlamenata i šefovi delegacija.

Očekuje se da će se učesnicima tokom zvaničnog ručka, koji se organizuje u okviru samita, obratiti i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Također je planirana posjeta Centru za nacionalnu tehnologiju Baykar, gdje će delegacije biti upoznate s aktivnostima kompanije, projektima odbrambene tehnologije i inovacijama.