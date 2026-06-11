Turski Crveni polumjesec je svojim humanitarnim naporima ostavio trajan trag u Palestini, Bosni, Afganistanu, Somaliji, Iraku i Siriji, kaže Recep Tayyip Erdogan

Predsjednik Turske pohvalio humanitarni rad Crvenog polumjeseca u konfliktnim zonama Turski Crveni polumjesec je svojim humanitarnim naporima ostavio trajan trag u Palestini, Bosni, Afganistanu, Somaliji, Iraku i Siriji, kaže Recep Tayyip Erdogan

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u četvrtak da je Turski Crveni polumjesec (Kizilay) svojim humanitarnim radom ostavio trajni trag u sjećanjima ljudi širom različitih konfliktnih zona u svijetu.

„Kizilay je svojim djelovanjem u Palestini, Bosni, Afganistanu, Somaliji, Iraku i Siriji ostao duboko urezan u sjećanjima naše braće i sestara“, rekao je Erdogan na ceremoniji dodjele nagrada Turskog Crvenog polumjeseca u Ankari.

Ističući aktivnosti organizacije u Gazi, Erdogan je naveo da je Kizilay isporučio više od 26.000 tona humanitarne pomoći u ovu enklavu, gdje se, kako je rekao, nastavljaju napadi „cionističke genocidne mreže predvođene Netanyahuom“.

Dodao je da je od 7. oktobra Kizilay osigurao 15 miliona toplih obroka za Palestince u Gazi, te da svakodnevno distribuira hranu za oko 30.000 ljudi.

Erdogan je poručio da će Turska nastaviti i humanitarnu podršku i napore da se osigura odgovornost za počinjene zločine.

„Turska će, pružajući ruku pomoći potlačenima, učiniti sve što je u njenoj moći da se mreža zločina pozove na odgovornost pred zakonom i historijom“, rekao je.

Uputio je i upozorenje onima za koje je rekao da slijede put vođe nacističke Njemačke.

„Oni koji slijede Hitlerove stope ne bi smjeli zaboraviti da će, nastave li tim putem, njihova sudbina biti ista kao i sudbina drugih tirana kroz historiju“, rekao je Erdogan.

Dodao je da se Izrael pod trenutnom administracijom pretvorio u „tvornicu provokacija čije su jedine sirovine krv i suze, nestabilnost i haos“.