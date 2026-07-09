Knjiga na engleskom jeziku “Politika hrabrosti: Erdogan i uspon Turske“ uručena je uz lično potpisano pismo nakon svečane večere na NATO samitu u Ankari

Predsjednik Turske Erdogan liderima NATO-a poklonio knjigu o svom političkom putu i transformaciji Turske Knjiga na engleskom jeziku “Politika hrabrosti: Erdogan i uspon Turske“ uručena je uz lično potpisano pismo nakon svečane večere na NATO samitu u Ankari

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poklonio je liderima koji su učestvovali na 36. samitu NATO-a knjigu na engleskom jeziku pod nazivom “The Politics of Courage: Erdogan and the Rise of Turkiye“ (Politika hrabrosti: Erdogan i uspon Turske), zajedno s lično potpisanim pismom, nakon svečane večere održane u Predsjedničkoj palati u Ankari.

Erdogan i njegova supruga Emine Erdogan bili su u srijedu domaćini večere upriličene u čast šefova država i vlada te njihovih supružnika koji su učestvovali na samitu.

Nakon večere, Erdogan je liderima uručio ovu biografsku publikaciju, koju je pripremila Fondacija “Recep Tayyip Erdogan“, kao lični poklon.

Knjiga, namijenjena međunarodnoj publici, obrađuje Erdoganovu političku karijeru uporedo s novijom političkom historijom Turske, s posebnim osvrtom na ključne odluke, izazove, reforme i dugoročne ciljeve zemlje.

Publikacija kroz koncept “politike hrabrosti“ prikazuje Erdoganov politički put, kao i političku, društvenu i institucionalnu transformaciju Turske tokom proteklih 25 godina.

U pismu koje je priložio uz knjigu Erdogan je napisao:

“Historija nije samo zbir trenutaka koji su proživljeni, već zajedničko naslijeđe odluka koje su oblikovale te trenutke, predanog rada uloženog u njih i vizije koja je izgrađena. Ovo djelo, osim što predstavlja lično životno putovanje, izraz je snova koje smo zajedno gradili s našim narodom, projekata koje smo ostvarili i naslijeđa koje ostavljamo budućim generacijama“, naveo je Erdogan.

Kako je saopćeno, cilj knjige je da prevaziđe okvire klasične političke biografije te da noviju historiju Turske predstavi kroz perspektivu naroda, liderstva i zajedničke budućnosti.

Publikacija je zamišljena kao izvor koji međunarodnoj javnosti objašnjava nedavnu transformaciju Turske u njenom historijskom i društvenom kontekstu.

Projekt je vodila Humeyra S. Oktay, dok je urednik izdanja Mehmet Akif Kirecci.

Autori knjige su Mehmet Akif Kirecci, Gulnur Aybet i Birol Akgun, koji su spojili akademska istraživanja i historijski narativ kako bi analizirali transformaciju Turske.

Fondacija “Recep Tayyip Erdogan“ saopćila je da nastavlja realizirati izdavačke, istraživačke, arhivske, memorijalne, bibliotečke i muzejske projekte s ciljem očuvanja i predstavljanja novije političke, društvene i institucionalne historije Turske budućim generacijama i međunarodnoj javnosti.

Navodi se da je ova knjiga jedno od međunarodnih izdanja kojima Fondacija doprinosi ostvarenju tog cilja.