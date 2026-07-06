Razgovori obuhvatili teme koje će biti razmatrane na samitu u Ankari, kao i regionalna i globalna dešavanja, saopćila je Direkcija za komunikacije Turske

Predsjednik Turske Erdogan i šef NATO-a razgovarali o agendi samita i regionalnim pitanjima u Ankari Razgovori obuhvatili teme koje će biti razmatrane na samitu u Ankari, kao i regionalna i globalna dešavanja, saopćila je Direkcija za komunikacije Turske

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan sastao se u ponedjeljak s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom u Predsjedničkom kompleksu u glavnom gradu Ankari, saopćila je Direkcija za komunikacije Turske.

Sastanak je održan nakon što je Rutte doputovao u Ankaru povodom samita lidera NATO-a koji počinje u utorak, a tokom razgovora razmatrana je agenda samita u Ankari, kao i regionalna i globalna dešavanja, navedeno je u saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Erdogan je izrazio nadu da će samit čiji je domaćin Turska donijeti pozitivne rezultate, naglasivši da je Ankara završila sve pripreme.

Istakao je da je važno da se na samitu razmotri širok spektar pitanja, od kolektivne odbrane do jačanja saradnje u oblasti odbrambene industrije među saveznicima.

Erdogan je također rekao da vjeruje kako će Forum odbrambene industrije, koji će se održati u okviru samita, biti pomno praćen.