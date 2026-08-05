Prijedlog će ojačati nacionalno jedinstvo i otvoriti vrata novom periodu, rekao je Kurtulmus

Predsjednik parlamenta: Zakon o nacionalnom jedinstvu ključan korak ka "Turskoj bez terorizma" Prijedlog će ojačati nacionalno jedinstvo i otvoriti vrata novom periodu, rekao je Kurtulmus

ISTANBUL (AA) - Novi prijedlog zakona o nacionalnom jedinstvu i društvenoj koheziji predstavlja značajan korak ka cilju Turske da postane zemlja bez terorizma, izjavio je u srijedu predsjednik parlamenta Numan Kurtulmus.

Zakonodavna inicijativa okupila je političke aktere različitih stavova oko zajedničkog nacionalnog cilja i dodatno će ojačati jedinstvo i društvenu koheziju, naveo je Kurtulmus u objavi na turskoj društvenoj platformi NSosyal.

"Ovaj rad, koji je ujedinio različite političke perspektive oko tako važnog zajedničkog temelja, predstavlja značajnu prekretnicu koja će ojačati unutrašnju otpornost naše zemlje te dodatno učvrstiti naše nacionalno jedinstvo i bratstvo u skladu s ciljem 'Turske bez terorizma'", rekao je.

Prijedlog zakona o jačanju nacionalnog jedinstva i društvene kohezije podnesen je turskom parlamentu u skladu s izvještajem parlamentarne Komisije za nacionalno jedinstvo, bratstvo i demokratiju.

Kurtulmus je rad komisije opisao kao "jedinstven primjer demokratije" koji je, kako je naveo, okupio iskustvo države i kolektivnu mudrost naroda pod krovom parlamenta.

Dodao je da bi prijedlog mogao otvoriti vrata novom periodu u drugom stoljeću Republike Turske kroz jačanje demokratije, povećanje javnog blagostanja te učvršćivanje povjerenja i solidarnosti.

Kurtulmus je zahvalio političkim strankama koje su učestvovale u procesu, predstavnicima civilnog društva koji su dali mišljenja i preporuke, kao i medijima koji su odgovorno pratili rad.

Izrazio je i nadu da će zakon biti od koristi Turskoj i njenim građanima.