Numan Kurtulmus je kazao da je otpor pokušaju puča 2016. označio pobjedu demokratije i nacionalne volje

Predsjednik parlamenta: Turski narod 15. jula 2016. okončao historiju pučeva u zemlji Numan Kurtulmus je kazao da je otpor pokušaju puča 2016. označio pobjedu demokratije i nacionalne volje

Turski narod okončao je dugu historiju vojnih pučeva u zemlji svojim otporom neuspjelom pokušaju puča 15. jula 2016. godine, rekao je u srijedu predsjednik parlamenta Numan Kurtulmus, javlja Anadolu.

Govoreći na ceremoniji u parlamentu povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, Kurtulmus je rekao da je najveće naslijeđe te noći pobjeda demokratije i nacionalne volje.

Rekao je da je Turska doživjela lanac pučeva koji datiraju još iz kasnog osmanskog perioda i nastavljaju se kroz cijelu republikansku i višestranačku političku historiju zemlje.

"Narod je 15. jula ujutro stavio svoj pečat i poslao tradiciju vojnih udara na smetljište historije", rekao je.



Kurtulmus je rekao da su političko rukovodstvo, parlament, javnost, džamije i mediji odigrali centralnu ulogu u porazu pokušaja puča.

Podsjetio je na televizijski apel predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u kojem je pozvao građane da izađu na ulice, rekavši da je poruka ohrabrila milione da se odupru pučistima.

Kurtulmus je pohvalio zastupnike iz cijelog političkog spektra koji su se okupili u parlamentu dok je zgrada bila napadnuta, rekavši da njihovo prisustvo pokazuje snagu demokratije i nacionalnog jedinstva.

Rekao je da događaji pokazuju da državne institucije ne smiju postati sfera utjecaja bilo koje grupe i naglasio važnost transparentnosti, jakih institucija, vladavine prava i nacionalne solidarnosti.

Dana 15. jula 2016. godine, frakcija unutar Turskih oružanih snaga povezana s terorističkom organizacijom FETO pokušala je svrgnuti izabranu vladu Turske.

Zavjerenici su bombardovali parlament i druge državne institucije i otvorili vatru na civile, ubivši 253 osobe i ranivši hiljade.