Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Turske Cevdet Yilmaz, načelnik Generalštaba turskih oružanih snaga general Selcuk Bayraktaroglu te direktor Nacionalne obavještajne organizacije Ibrahim Kalin

Predsjednik Erdogan primio načelnika Generalštaba pakistanske vojske u Ankari Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Turske Cevdet Yilmaz, načelnik Generalštaba turskih oružanih snaga general Selcuk Bayraktaroglu te direktor Nacionalne obavještajne organizacije Ibrahim Kalin

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari primio načelnika Generalštaba pakistanske vojske, feldmaršala Syeda Asima Munira.

Sastanak iza zatvorenih vrata održan je na aerodromu u Ankari, navodi se u objavi turskog predsjedništva na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Turske Cevdet Yilmaz, načelnik Generalštaba turskih oružanih snaga general Selcuk Bayraktaroglu te direktor Nacionalne obavještajne organizacije Ibrahim Kalin.