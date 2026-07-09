Predsjednici Turske i Slovačke razgovarali o odbrani i regionalnim pitanjima na marginama samita NATO-a Recep Tayyip Erdogan poziva na bližu ekonomsku saradnju, kaže da bi evropski odbrambeni napori trebali dopunjavati NATO

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se sa slovačkim predsjednikom Peterom Pellegrinijem na marginama 36. samita šefova država i vlada NATO-a u Ankari u četvrtak, a dvojica lidera razgovarala su o bilateralnim vezama, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima.

Tokom sastanka u Predsjedničkom kompleksu, Erdogan je naglasio potrebu za pojačavanjem napora za postizanje međusobnih trgovinskih i investicijskih ciljeva dvije zemlje, rekavši da bi Turska i Slovačka trebale više koristiti mogućnosti saradnje, posebno u sektorima transporta i energetike, saopštila je Turska direkcija za komunikacije u objavi na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Također je naglasio da bi se napori za jačanje evropskih odbrambenih sposobnosti trebali provoditi na način koji dopunjuje NATO.

Što se tiče regionalnih pitanja, Erdogan je rekao da Turska nastavlja diplomatske napore za okončanje ratova u koje su uključeni Iran i Ukrajina, a istovremeno radi na uspostavljanju mira i stabilnosti u Gazi i okončanju humanitarne krize tamo, saopćila je Direkcija.