Predsjednici Turske i Finske sastali se na marginama samita NATO-a u Ankari Finska je postala punopravna članica alijanse 2023. godine

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u utorak u glavnom gradu Ankari sa finskim kolegom Alexanderom Stubbom.

Sastanak iza zatvorenih vrata u predsjedničkom kompleksu održan je u okviru dvodnevnog samita NATO-a koji se održava u Ankari.

Kasnije u utorak, Stubb će prisustvovati večeri koju će prirediti Erdogan i prva dama Turske Emine Erdogan u čast šefova država i vlada i njihovih supružnika.

Finska je postala punopravna članica NATO-a 2023.

Šefovi država i vlada NATO-a sastaju se u Ankari 7. i 8. jula, na godišnjem samitu Alijanse, koji će se fokusirati na provedbu obaveza u pogledu potrošnje na odbranu dogovorenih na prošlogodišnjem samitu u Hagu, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje industrijske proizvodnje u sektoru odbrane.