Abdurrahman Kafkas (33) boravio je kod svog brata u glavnom gradu Turske kada su se pojavile vijesti o pokušaju puča koji je prije deset godina izvela teroristička organizacija FETO

Preživjeli svjedok pokušaja puča u Turskoj već deset godina živi s 20 gelera u tijelu Abdurrahman Kafkas (33) boravio je kod svog brata u glavnom gradu Turske kada su se pojavile vijesti o pokušaju puča koji je prije deset godina izvela teroristička organizacija FETO

Jedan od preživjelih žrtava osujećenog pokušaja državnog udara u Turskoj 2016. godine već deceniju živi s 20 gelera zaglavljenih u tijelu, nakon što je ranjen vatrom iz helikoptera ispred predsjedničkog kompleksa u Ankari.

Abdurrahman Kafkas (33) boravio je kod svog brata u glavnom gradu Turske kada su se pojavile vijesti o pokušaju puča koji je izvela teroristička organizacija FETO.

Braća su prvo otišla do sjedišta vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti), a potom su se pridružila masi ljudi koja je krenula prema predsjedničkom kompleksu kako bi se suprotstavila tenkovima.

“Postojao je neki čudan osjećaj, drugačija atmosfera“, rekao je Kafkas za Anadolu.

“Kao da smo se svi unaprijed dogovorili, mladi i stari, žene i muškarci, svi su počeli zajedno trčati prema kompleksu“, rekao je.

Kafkas je kazao da je policija upozorila grupu ljudi kako ulaze u opasno područje, ali da se masa nastavila kretati.

Nakon što su oko 00:45 sati po lokalnom vremenu stigli do oklopnih vozila, mahali su turskim zastavama i uzvikivali parole, dok su vojnici pucali u zrak kako bi ih udaljili.

Dok je telefonom snimao događaje, Kafkas je rekao da je helikopter otvorio vatru na okupljene građane.

“Buka i pritisak bili su toliko jaki da sam imao osjećaj kao da se organi u mom tijelu pomjeraju prema dolje“, kazao je.

U početku nije ni shvatio da je pogođen, ali je ubrzo izgubio osjećaj u nogama i primijetio krv dok je pokušavao koristiti telefon.

Drugi građanin je Kafkasovom majicom pritisnuo veliku ranu na njegovoj lijevoj nozi, a potom ga je odnio na sigurno mjesto. Vozači koji su prolazili potom su ga prevezli u bolnicu.

Ljekari su u njegovom tijelu pronašli 22 komada gelera. Dva su uklonjena iz stopala jer bi mu onemogućila hodanje, dok je 20 i dalje ostalo u tijelu.

Kafkas, koji živi u sjeverozapadnoj turskoj provinciji Bursi, kaže da te gelere smatra “medaljama časti“ i da se ne žali na svoje stanje, imajući u vidu one koji su izgubili život ili zadobili teže povrede.

“Bol te noći i dalje je svježa za one koji su je doživjeli, kao da se dogodila jučer“, rekao je.

“I danas mogu reći da mi je drago što sam izašao“, dodao je.

Frakcija turske vojske povezana s organizacijom FETO pokušala je 15. jula 2016. godine preuzeti vlast koristeći tenkove, borbene avione i helikoptere protiv civila i državnih institucija. U pokušaju puča poginule su 253 osobe, a hiljade su ranjene.

Kafkas danas svoju priču prenosi mlađim generacijama, naglašavajući da ti događaji nisu samo prizori iz dokumentarnih filmova, već da su preživjeli i dalje živi kako bi svjedočili o onome što se dogodilo.

“Naš cilj je da idemo naprijed učeći iz prošlosti“, poručio je.