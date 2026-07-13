Ismail Acur izgubio je desno oko i nosi metak u blizini kičmene moždine, dok Musa Ilhan već deceniju živi s metkom zaglavljenim neposredno ispod srca

Preživjeli osujećenog pokušaja puča u Turskoj i deset godina kasnije žive s mecima u tijelu Ismail Acur izgubio je desno oko i nosi metak u blizini kičmene moždine, dok Musa Ilhan već deceniju živi s metkom zaglavljenim neposredno ispod srca

Dvoje preživjelih osujećenog pokušaja puča u Turskoj 15. jula 2016. godine kažu da već deset godina žive s mecima koji su još uvijek u njihovim tijelima, jer su ljekari procijenili da bi operacija predstavljala rizik po život.

Teroristička organizacija FETO pokušali su 15. jula 2016. vojnim udarom, čije je središte bilo u Ankari i Istanbulu, srušiti vladu Turske.

Pučisti su pucali na civile, okrenuli se protiv svojih komandanata te bombardovali Veliku narodnu skupštinu Turske i Predsjednički kompleks, pri čemu su ubili 253 osobe, a hiljade ranili.

Ismail Acur, koji je izgubio desno oko nakon što je pogođen u istanbulskoj četvrti Sarachane, i dalje u tijelu nosi metak zaglavljen između karotidne arterije i kičmene moždine.

Musa Ilhan pogođen je ispred Centra za koordinaciju katastrofa Gradske općine Istanbul (AKOM), a i dalje nosi metak koji se nalazi oko dva centimetra ispod srca.

Ova dvojica muškaraca rekla su za Anadolu da njihove povrede i dalje uzrokuju fizičku bol, ali istovremeno održavaju živim sjećanja na pokušaj puča u njihovom svakodnevnom životu.

Acur, otac troje djece, rekao je da se 15. jula vratio u Istanbul iz istočne provincije Malatya te izašao na ulice nakon što je čuo poziv predsjednika Recep Tayyip Erdogan građanima da se suprotstave pokušaju puča.

Nakon što je u Sarachaneu pomagao u prenošenju ranjenih civila na sigurno, vratio se na prvu liniju, gdje su pučistički vojnici otvorili vatru.

“Mislio sam da me je metak samo okrznuo. Podigao sam ruku prema oku, a moje oko je palo u moju ruku“, rekao je Acur.

Nakon što se srušio zbog velikog gubitka krvi, smatrali su ga mrtvim i prekrili turskom zastavom, prije nego što su bolničari otkrili puls i hitno ga prevezli u bolnicu.

“Izgubio sam oko, a metak je ostao u mom vratu. Moje oko je sada proteza i njime ne mogu vidjeti“, rekao je.

Acur je kazao da metak ne može biti uklonjen jer se nalazi blizu kičmene moždine i velike arterije.

“Metak je i dalje u mom tijelu. Ponekad osjećam vrtoglavicu, bol i utrnulost“, rekao je.

“Budući da je veoma blizu moje kičmene moždine, postoje trenuci kada ne osjećam svoju ruku“, dodao je.

Kazao je da detektori metala u javnim objektima ponekad reagiraju zbog metka koji se nalazi u njegovom vratu.

Tokom jednog takvog slučaja, Acur je rekao da je policajcu objasnio kako u tijelu nosi metak.

“Policajac je prišao, zagrlio me i rekao, zahvaljujući vama mi smo danas ovdje“, rekao je.

Ilhan (49) rekao je da je krenuo prema AKOM-u nakon što je saznao za pokušaj puča.

Fotografija : İslam Yakut/AA

Kazao je da su pučistički vojnici otvorili vatru kada su civili ušli u kompleks.

“Pucali su prema našim nogama. U početku smo se plašili“, rekao je Ilhan.

Dodao je da je nastavio hodati prema vojniku uprkos upozorenju da stane.

“Rekao sam. Dolazim. Pucaj ako ćeš pucati. Tada sam pogođen“, rekao je.

Drugi civil pritisnuo je njegov grudni koš kako bi usporio krvarenje prije nego što je izgubio svijest, ispričao je Ilhan.

U bolnici je proveo četiri dana, a liječenje je trajalo tri mjeseca.

“Metak se zaustavio dva centimetra ispod mog srca. Živim s njim već deset godina“, rekao je Ilhan.