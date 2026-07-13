Uzeyir Civan, koji je ostao bez lijeve ruke, i Aysenur Tolun, koja je ostala u invalidskim kolicima, kažu da su i dalje ponosni na otpor pučistima

Preživjeli osujećenog pokušaja državnog udara u Turskoj 15. jula, nakon 10 godina sjećaju se noći otpora Uzeyir Civan, koji je ostao bez lijeve ruke, i Aysenur Tolun, koja je ostala u invalidskim kolicima, kažu da su i dalje ponosni na otpor pučistima

Dvoje preživjelih koje su ranili pučisti vojnici na istanbulskim naplatnim kućicama Orhanli tokom osujećenog pokušaja državnog udara u Turskoj 15. jula 2016. prisjetili su se te noći i povreda koje su promijenile njihove živote, 10 godina kasnije.

Uzeyir Civan je izgubio lijevu ruku nakon što je pogođen, dok je Aysenur Tolun zadobila povredu kičme zbog koje je koristila invalidska kolica.

Civan je rekao za Anadolu da je otišao u to područje nakon što je saznao da vojnici koji su učestvovali u pokušaju puča pokušavaju zauzeti istanbulski aerodrom "Sabiha Gokcen".

- "Izgubio sam ruku, ali moja domovina je bila sigurna"

Budući da je kao tinejdžer bio svjedok vojnog udara 1980. godine, rekao je da zna kakvu štetu takve intervencije mogu nanijeti zemlji i budućim generacijama.

Na naplatnim kućicama Orhanli, Civan je rekao da se u početku nadao da će uvjeriti vojnike da ne učestvuju u pokušaju puča. Popeo se na barijere i predvodio skandiranje, naglašavajući da su vojnici i policajci braća.

Vojnici su, međutim, otvorili vatru na masu, prisiljavajući ga da se skloni iza cisterne za bitumen.

Kada je pucnjava prestala, Civan je ispričao da je prišao vojnicima podignutih ruku i zamolio ih da ne pucaju. Ponovo su otvorili vatru i pogodili ga u lijevu ruku.

Jedan civil je koristio majicu da pritisne ranu prije nego što je Civan odvezen u bolnicu, gdje mu ljekari nisu uspjeli spasiti ruku.

“Kada sam se probudio, pitao sam da li su događaji završeni i da li je domovina sigurna”, rekao je.

"Izgubio sam ruku, ali moja domovina je bila sigurna. Ništa drugo nije bilo važno. Čak i ako prođe 50 godina, taj dan ćemo nastaviti da nosimo u našim srcima."

- "Ljudi za koje ste vjerovali da štite vašu zemlju pucali su na vas" -

Tolun, koja je tada imala 23 godine, rekla je da su ona i njena majka napustile svoj dom u sjeverozapadnoj provinciji Kocaeli nakon što su na televiziji saznale za pokušaj puča.

Išle su prema aerodromu "Sabiha Gokcen", ali nisu mogle nastaviti jer je put bio blokiran na naplatnim kućicama Orhanli.

Tolun je rekla da je izašla iz vozila da vidi šta se dešava kada su vojnici počeli pucati na civile.

Dok su ona i njena majka pokušavale da se sklone iza vozila, Tolun je pogođena u kičmu i srušila se.

“Ljudi za koje ste vjerovali da su vaši vojnici, koji su trebali zaštititi vašu zemlju, pucali su na vas bez oklijevanja”, rekla je.

Vjerujući da možda neće preživjeti, Tolun je pozvala oca.

"Rekla sam: 'Tata, upucana sam. Molim te, daj mi svoj blagoslov', a onda sam spustila slušalicu", prisjetila se.

Tolun je nekoliko sati kasnije prebačena u bolnicu. Rekla je da su njeno liječenje i fizikalna terapija nastavljeni u protekloj deceniji i da se još uvijek nada da će ponovo hodati.

Trenutno prakticira hodanje sa spravama i nastavlja druge rehabilitacijske tretmane.

"Uprkos svim preprekama, nastavićemo da se borimo, radimo i proizvodimo za našu zemlju", rekla je ona.

Više od 40 ljudi je ranjeno, a nekoliko je ubijeno u nasilju na naplatnim kućicama Orhanli.

Oboje preživjelih rekli su da su i dalje ponosni što je otpor javnosti pomogao da se pobijedi pokušaj puča i spriječio pučiste da zauzmu zemlju.