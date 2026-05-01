Povratak turskih i dijela državljana drugih zemalja s flotile humanitarne pomoći za Gazu očekuje se danas

Turski državljani i aktivisti različitih nacionalnosti koji su se nalazili na brodovima humanitarne flotile Sumud, koju je Izrael zaplijenio u međunarodnim vodama, očekuje se da će se danas vratiti u Tursku posebnim letom, saopćili su u petak turski zvaničnici.

„Kao rezultat nezakonite intervencije izraelskih snaga protiv flotile Sumud u međunarodnim vodama, naši državljani i drugi učesnici koji su bili zadržani iskrcani su na Krit“, rekao je portparol Ministarstva vanjskih poslova Oncu Keceli na društvenoj mreži X.

„Naš ambasador u Atini i konzularno osoblje nalaze se na Kritu. Očekuje se da će naši državljani i dio učesnika drugih nacionalnosti danas biti prebačeni u Tursku čarter letom“, dodao je.