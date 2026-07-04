Cevdet Yilmaz poručio da će Turska nastaviti podržavati trajni mir, stabilnost, dijalog i poslijeratnu normalizaciju u regionu

Potpredsjednik Turske sastao se s iranskim predsjednikom Pezeshkianom u Teheranu Cevdet Yilmaz poručio da će Turska nastaviti podržavati trajni mir, stabilnost, dijalog i poslijeratnu normalizaciju u regionu

Potpredsjednik Republike Turske Cevdet Yilmaz sastao se u petak s predsjednikom Irana Masoudom Pezeshkianom u palati Saadabad u Teheranu.

Yilmaz je doputovao u Iran kako bi prisustvovao državnoj komemoraciji za preminulog iranskog vrhovnog vođu Alija Khameneija, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima krajem februara.

U objavi na turskoj društvenoj mreži NSosyal, Yilmaz je poručio da Turska duboko dijeli bol kroz koju prolazi bratski iranski narod.

"Kao Republika Turska nastavit ćemo doprinositi naporima da mir i stabilnost u našem regionu postanu trajni, da se ojačaju kanali dijaloga i podrži proces normalizacije nakon rata", naveo je Yilmaz.

Dodao je da će Turska nastaviti raditi s iranskim partnerima na daljem razvoju bilateralnih odnosa u svim oblastima, posebno u ekonomiji, trgovini, energetici i transportu.

Zahvalio je Pezeshkianu na prijemu te uputio saučešće iranskoj državi i narodu.

"Molim Allaha da se smiluje svim našim iranskim prijateljima koji su izgubili živote, posebno vrhovnom vođi Aliju Khameneiju te još jednom izražavam saučešće i želim strpljenje iranskoj državi i prijateljskom, bratskom narodu Irana", rekao je Yilmaz.

Pogrebne ceremonije za Khameneija održavaju se od 3. do 9. jula u više gradova širom Irana.

Obraćajući se novinarima u Teheranu, Yilmaz je rekao da su Iran i Turska drevne zemlje ovog prostora te da Turska dijeli bol iranskog naroda.

Izrazio je saučešće porodicama poginulih u napadima na Iran i podsjetio na napore Turske da spriječi rat.

"Iran i Turska su drevne zemlje ove geografije. Dijelimo zajedničku civilizaciju i historiju. Mi smo bratske i susjedne države. Bol iranskog naroda je i naša bol", kazao je.

Istakao je da je s Pezeshkianom imao produktivan razgovor te podsjetio na memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a potpisan prošlog mjeseca.

"Kao Republika Turska ne želimo rat u našem regionu, želimo stabilnost. Želimo da svi narodi regiona žive u miru i sigurnosti", rekao je Yilmaz.

Na pitanje o trenutnoj situaciji nakon rata između SAD-a, Izraela i Irana, Yilmaz je rekao da je na snazi memorandum o razumijevanju, ali da povremeno dolazi do njegovog kršenja.

"To svi povremeno vidimo. Dešavaju se incidenti s obje strane. Važno je da oni što prije prestanu, kao i sukobi u regionu, posebno u Libanu", kazao je.

Naglasio je da je stabilnost ključ trajnog mira.

"Želimo naglasiti da aktivnosti koje Izrael opravdava svojom sigurnošću nemaju veze sa sigurnošću. Riječ je o ekspanzionističkoj politici koja ugrožava stabilnost cijelog regiona", rekao je.

Dodao je da je rat proizveo ne samo humanitarne već i ozbiljne ekološke i ekonomske posljedice, posebno u području Hormuškog moreuza.

Istakao je da je što skoriji povratak normalnim uslovima od velikog značaja za globalnu i regionalnu ekonomiju, kao i za bilateralne odnose.

Yilmaz je poručio da su Turska i Iran dvije drevne države s dubokom državnom tradicijom te da će jačanje političke, kulturne i ekonomske saradnje doprinijeti ne samo objema zemljama nego i stabilnosti cijelog regiona.

"Znamo da vanjske sile pokušavaju izazvati sukobe koristeći sektaške i etničke razlike kako bi eksploatisale resurse ovog regiona", rekao je.

Dodao je da je odgovor na takve pokušaje međusobno poštovanje, jačanje zajedničkih vrijednosti i saradnje te unapređenje blagostanja naroda i država regiona.

"Jedan od najvažnijih uslova za to jeste mir i sigurnost. Nema razvoja bez sigurnosti. Ekonomski razvoj moguć je samo u sigurnom okruženju", rekao je Yilmaz.

Ocijenio je da region prolazi kroz osjetljiv period koji je podložan provokacijama i sabotažama te pozvao na poseban oprez.