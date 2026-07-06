Napori saveza u oblastima odvraćanja i odbrane bit će razmotreni iz perspektive od 360 stepeni, a ocijenit će se i koraci ka povećanju ulaganja u odbranu, kaže Cevdet Yılmaz

Potpredsjednik Turske ističe NATO samit kao historijsko okupljanje za odvraćanje Napori saveza u oblastima odvraćanja i odbrane bit će razmotreni iz perspektive od 360 stepeni, a ocijenit će se i koraci ka povećanju ulaganja u odbranu, kaže Cevdet Yılmaz

Potpredsjednik Turske Cevdet Yılmaz izjavio je u ponedjeljak da će NATO samit u Ankari biti historijski značajno okupljanje u ključnom periodu globalne transformacije.

„Održan u kritičnom trenutku kada svijet prolazi kroz veliku transformaciju, ovaj samit bit će historijsko okupljanje na kojem će se napori saveza u oblastima odvraćanja i odbrane razmatrati iz perspektive od 360 stepeni, a ocijenit će se i koraci ka povećanju ulaganja u odbranu“, napisao je Yılmaz na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Naglasio je da će Turska, „koja se ističe snažnim liderstvom, efikasnim odbrambenim sistemom i miroljubivom diplomatijom“, biti u središtu diskusija.

Yılmaz je također rekao da očekuje da će samit donijeti korisne rezultate za Tursku, regiju i globalnu stabilnost.

Šefovi država i vlada NATO-a sastaju se u Ankari 7. i 8. jula povodom samita Alijanse za 2026. godinu, čiji je domaćin Turska.

Dvodnevni samit fokusirat će se na provođenje obaveza o povećanju izdvajanja za odbranu dogovorenih na samitu 2025. godine, nastavak vojne podrške Ukrajini i proširenje proizvodnje u odbrambenoj industriji.

Samit se održava u trenutku obnovljenih rasprava o raspodjeli tereta unutar transatlantskog saveza i kontinuirane neizvjesnosti u vezi s ratom između Rusije i Ukrajine. Očekuje se i učešće ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u događajima u okviru samita.