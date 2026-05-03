Privremeno zaustavljen promet nakon mehaničkog kvara broda koji je plovio iz Egipta

Pomorski saobraćaj u Istanbulskom tjesnacu obustavljen nakon kvara teretnog broda Privremeno zaustavljen promet nakon mehaničkog kvara broda koji je plovio iz Egipta

Pomorski saobraćaj u Istanbulskom tjesnacu privremeno je u nedjelju obustavljen u oba smjera nakon što je teretni brod pretrpio mehanički kvar kod obale Besiktasa.

U saopćenju Generalne direkcije za sigurnost obalnog saobraćaja Turske navodi se da je 185-metarski teretni brod "Zaltron", koji je plovio iz Egipta prema Rusiji, doživio kvar motora kod područja Kurucesme.

Dodaje se da su hitno upućena tri tegljača, dok je iz predostrožnosti obustavljen pomorski saobraćaj u oba smjera kroz Bosfor.