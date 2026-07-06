Policija je pojačala osiguranje oko hotela u kojima će biti smješteni šefovi država i delegacije, postavila kontrolne punktove i sigurnosne barijere, dok su hitne službe u pripravnosti uoči početka samita NATO-a

Pojačane sigurnosne mjere u Ankari: Hoteli spremni za dolazak lidera NATO-a Policija je pojačala osiguranje oko hotela u kojima će biti smješteni šefovi država i delegacije, postavila kontrolne punktove i sigurnosne barijere, dok su hitne službe u pripravnosti uoči početka samita NATO-a

Pojačane su sigurnosne mjere oko hotela u kojima se očekuje da će biti smješteni lideri i delegacije samita šefova država i vlada NATO-a koji će se održati u Ankari, javlja Anadolu.

Intenzivne pripreme su u toku na mjestima za sastanke, aerodromima, protokolarnim rutama i mjestima smještaja u pripremi za samit u glavnom gradu.

U tom kontekstu, policijski timovi su raspoređeni u područjima gdje se planira smještaj stranih šefova država i vlada i delegacija u hotelima, a na nekim mjestima su postavljene sigurnosne barijere.

Pojačane sigurnosne mjere su uočene oko hotela u blizini američke ambasade u Ankari, gdje se očekuje smještaj predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Policijski kontrolni punktovi su postavljeni u području oko hotela. Hitna pomoć i vatrogasne ekipe su također u pripravnosti.

Kao dio sigurnosnih mjera, kontrolisane pristupne tačke su postavljene i u različitim hotelskim prostorima gdje se očekuje smještaj drugih lidera i delegacija.