Pojačane sigurnosne mjere u Ankari: Hoteli spremni za dolazak lidera NATO-a

Hüseyin Cem Dağıstanlı
06. juli 2026.•Ažuriranje: 06. juli 2026.
Pojačane su sigurnosne mjere oko hotela u kojima se očekuje da će biti smješteni lideri i delegacije samita šefova država i vlada NATO-a koji će se održati u Ankari, javlja Anadolu.
Intenzivne pripreme su u toku na mjestima za sastanke, aerodromima, protokolarnim rutama i mjestima smještaja u pripremi za samit u glavnom gradu.
U tom kontekstu, policijski timovi su raspoređeni u područjima gdje se planira smještaj stranih šefova država i vlada i delegacija u hotelima, a na nekim mjestima su postavljene sigurnosne barijere.
Pojačane sigurnosne mjere su uočene oko hotela u blizini američke ambasade u Ankari, gdje se očekuje smještaj predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
Policijski kontrolni punktovi su postavljeni u području oko hotela. Hitna pomoć i vatrogasne ekipe su također u pripravnosti.
Kao dio sigurnosnih mjera, kontrolisane pristupne tačke su postavljene i u različitim hotelskim prostorima gdje se očekuje smještaj drugih lidera i delegacija.