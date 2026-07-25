Posjetioci visoravni Azizan u Bingolu uživaju u prirodnim ljepotama i tragovima historije Osmansko-ruskog rata

Planine Serafettin u Turskoj pružaju spektakularne prizore izlaska i zalaska sunca Posjetioci visoravni Azizan u Bingolu uživaju u prirodnim ljepotama i tragovima historije Osmansko-ruskog rata

Planine Serafettin u turskoj provinciji Bingol, na nadmorskoj visini od oko 2.700 metara, privlače posjetioce jedinstvenim prizorima izlaska i zalaska sunca.

Na visoravni Azizan u općini Karlıova, koja je zaštićena kao historijsko područje, posjetioci osim prirodnih ljepota mogu vidjeti i ostatke iz perioda Osmansko-ruskog rata vođenog 1916. i 1917. godine, uključujući rovove i tragove ratnih dešavanja.

Stanovnici okolnih sela i ljubitelji prirode do vrhova dolaze terenskim vozilima, prelazeći zahtjevne dionice puta, kako bi posmatrali zalazak sunca, proveli noć na planini i ujutro dočekali prve zrake sunca.

"Ovdje je predivan prizor. Pozivam sve da dođu i vide izlazak sunca", kazao je Abdullah Kus, jedan od posjetilaca, dodajući da je tokom obilaska pronađena i neeksplodirana granata iz ratnog perioda, o čemu će obavijestiti nadležne.

Fotograf prirode i nastavnik Yusuf Orta istakao je da je pogled vrijedan dolaska uprkos hladnim noćima na planini.

"Hladno je, ali ovo mjesto definitivno vrijedi vidjeti", poručio je Orta.

Posjetioci navode da im boravak na Serafettin planinama pruža spoj prirode, kampovanja, historije i fotografije, dok lokalno stanovništvo ističe da i nakon mnogo godina ostaje povezano s ovim visoravnima koje su obilježile njihovo djetinjstvo.