Panel o sigurnosti Baltika održan u okviru samita NATO-a u Ankari Kao govornici učestvovali ministrica vanjskih poslova Latvije Baiba Braze, stalni predstavnik Litvanije pri NATO-u Darius Jauniskis i politički direktor Ministarstva vanjskih poslova Estonije Martin Roger

Panel pod nazivom “Zašto Narva nije sljedeća: Preispitivanje pretpostavki o ranjivosti Baltika“ održan je u utorak u okviru programa “Saveznici u Ankari“, organiziranog u saradnji Direkcije za komunikacije Turske, Minhenske sigurnosne konferencije (MSC) i Fondacije za politička, ekonomska i društvena istraživanja (SETA), u okviru 36. samita NATO-a.

Panel, kojim je moderirao Baltički međunarodni centar za sigurnosnu politiku, održan je u zgradi Ankara Palas.

Kao govornici učestvovali su ministrica vanjskih poslova Latvije Baiba Braze, stalni predstavnik Litvanije pri NATO-u Darius Jauniskis i politički direktor Ministarstva vanjskih poslova Estonije Martin Roger.

Braze je rekla da Rusija nije spremna izazvati NATO, ali da je spremna stvarati “lažne dileme“, naglasivši da saveznici ne smiju izgubiti ozbiljnost kada je riječ o sigurnosti i odbrani.

Ističući da je NATO imao utjecaj na način na koji saveznici zajedno rade, planiraju, pripremaju se i oblikuju planove odbrane, Braze je pozvala Savez da osigura ulaganja u vlastitu unutrašnju sigurnost, granice i obavještajnu saradnju, da vjeruje sam sebi kao NATO-u i da odvraćanje funkcioniše.

Braze je rekla da su bili izloženi vanjskom miješanju i operacijama dezinformiranja usmjerenim na slabljenje podrške Ukrajincima.

Također je rekla da ljudi u njenoj zemlji, bez obzira na porijeklo, žele biti dio latvijske države, dodajući da, uprkos različitom etničkom porijeklu, ljudi žele braniti svoju zemlju.



Stalni predstavnik Litvanije pri NATO-u Jauniskis rekao je da Bjelorusiju ne vide kao odvojenu od Rusije, tvrdeći da Minsk u potpunosti zavisi od ruske energije, novca i podrške.

Govoreći o pitanju meteoroloških balona koji iz Bjelorusije ulaze u Litvaniju i koji također prenose krijumčarene cigarete, Jauniskis je rekao da oni izazivaju ozbiljne sigurnosne probleme.

Jauniskis je također ustvrdio da Rusija i Bjelorusija šire propagandu koristeći lažne informacije o historiji njegove zemlje.

Estonski zvaničnik Roger skrenuo je pažnju na cyber sigurnost, rekavši da se državne institucije bore protiv te prijetnje i da je otpornost javnosti zbog toga povećana.

Roger je rekao da Narva, estonski grad na granici s Rusijom, nije sljedeća meta Moskve.

“Vjerujem da nas je odvraćanje koje smo izgradili u Estoniji, kako na nacionalnom nivou tako i zajedno sa saveznicima, dovelo do tačke u kojoj Rusi zaista ne mogu rizikovati da poduzmu takav korak u Estoniji“, rekao je.

Naglašavajući da je Estonija značajno ulagala u sigurnost granice, Roger je istakao da 81 posto Estonaca smatra da bi se zemlja trebala oduprijeti u slučaju napada.